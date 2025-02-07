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В Минске на рельсы в метро упала 18-летняя девушка

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  • 7.02.2025, 15:39
  • 3,718
В Минске на рельсы в метро упала 18-летняя девушка

У машиниста выбило стекло.

На рельсы в столичном метро днем 7 февраля упала 18-летняя девушка. Она госпитализирована, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

«В 13.53 на станции метро «Купаловская» произошло падение пассажира. Оперативно было снято напряжение с контактного рельса, после чего девушку подняли на перрон станции и передали медикам. С травмами она доставлена в больницу», — сообщила милиция.

Как видно на фото, в результате происшествия в кабине машиниста разбито стекло.

На время инцидента было временно приостановлено движение по Автозаводской линии.

Причина падения устанавливается, по данному факту проводится проверка.

Ранее Метрополитен информировал про «инцидент с пассажиром». Сообщалось, что напряжение на контактный рельс вернули спустя 9 минут после происшествия.

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