Bloomberg: Цена барреля российской нефти рухнула ниже потолка в $60 7.02.2025, 18:00

Сработали санкции.

Цена на российскую нефть марки Urals, ключевого экспортного сорта нефти, опустилась ниже $60 за баррель впервые с декабря 2024 года, сообщил bloomberg со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.

10 января уходящая в отставку администрация Байдена объявила о масштабных ограничениях в отношении России, в том числе о включении в черный список 161 танкера, связанного с торговлей нефтью в стране. Поскольку покупатели в Индии и Китае опасаются иметь дело с этими судами, это увеличило стоимость транспортировки на судах, которые готовы перевозить нефть из России, что фактически увеличило стоимость доставки.

Как отмечает агентство, опустившись ниже $60 за баррель, цена Urals опустилась ниже уровня потолка, установленного странами «Большой семерки» (G7), и это теоретически позволяет российским экспортерам пользоваться западными услугами, такими как танкеры и страхование, при условии, что трейдеры подтвердят, что нефть была куплена по цене ниже пороговой.

С момента объявления о январских санкциях скидка на нефть Urals в балтийском порту Приморск резко возросла по сравнению с оценкой Argus по ключевому европейскому бенчмарку — североморской нефтяной смеси North Sea Dated (аналог Brent) — и в среду достигла $15,7 за баррель, сообщило агентство. По подсчетам экспертов, разрыв в цене между сортами нефти стал максимальным с мая 2024 года. Цена Urals в российских портах также снизилась по сравнению с ценой доставки в Индию. Эта скидка достигла $13 за баррель, что также стало самым большим показателем с мая.

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