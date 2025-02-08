Трамп уволил главу Национального архива США, причастную к его уголовному делу 1 8.02.2025, 8:35

Коллин Шоган

Кто займет должность, пока неизвестно.

Президент США Дональд Трамп уволил главу Национального архива Коллин Шоган, которая причастна к его уголовному делу. Кто займет должность вместо нее, пока неизвестно.

Об этом сообщает NBC News.

Как пишет издание, в пятницу директор президентского персонала Белого дома Серхио Гор проинформировал о принятом решении в соцсети Х. По его словам, национальный архивариус была уволена по указанию Трампа.

"По указанию президента США Дональда Трампа архивариус Соединенных Штатов была уволена сегодня вечером. Мы благодарим Коллин Шоган за ее службу", - написал Гор.

NBC добавило, что уволив Шоган, Трамп выполнил данное в январе обещание сменить руководство агенства, которое было замешано в уголовном деле. Речь идет о деле, в котором Трампа обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами.

Кто займет должность архивариуса, Гор не уточнил. В сообщении на странице в Linkedin, которая предположительно принадлежит Коллин Шоган, подтверждается факт увольнения.

«Сегодня вечером президент Трамп уволил меня. Никакой причины или повода не было названо. Для меня было честью служить 11-м архивариусом Соединенных Штатов. Я ни о чем не жалею - я каждый день делал все возможное для Национального архива и американского народа», - говорится в сообщении.

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