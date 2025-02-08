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В Финском заливе повреждены два российских кабеля

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  • 8.02.2025, 20:31
  • 5,230
В Финском заливе повреждены два российских кабеля

Они соединяют основную территорию РФ и Калининград.

Береговая охрана (БО) Финского залива следит за ремонтом российским судном оборванного российского кабеля в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщили в соцсети X представители БО.

«Береговая охрана Финского залива следит за выполнением закона об ИЭЗ и условиями освоения ИЭЗ в Финском заливе, где российское судно ремонтирует оборванный российский кабель», - подчеркивается в уведомлении.

Кари Клемм, руководитель одного из отделов министерства экономики и занятости Финляндии, сообщил вещательной корпорации Yle, что ремонтные работы ведутся на кабеле «Балтика», принадлежащем российской госкомпании «Ростелеком».

На операцию уйдет около недели - окончательные сроки зависят от погодных условий, заявил Клемм. По его словам, всего в Финском заливе оборваны два кабеля между основной территорией РФ и Калининградом.

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