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Гомельская область атакована российскими беспилотниками: новые подробности

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  • 9.02.2025, 19:23
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Гомельская область атакована российскими беспилотниками: новые подробности

Всего было зафиксировано как минимум 12 беспилотников.

Ночью 9 февраля Россия массово атаковала Украину ударными беспилотниками. Часть дронов залетела на территорию Беларуси. «Флагшток»  собрал доступную информацию о взрывах над Гомельской областью во время этой атаки.

Всего было зафиксировано как минимум 12 беспилотников, залетевших в Беларусь во время российской атаки Украины.

Первый взрыв был зафиксирован на юге Мозырского района примерно в 02:07. Наблюдатели услышали взрыв юго-восточнее Мозыря. У некоторых на секунду прервалось электроснабжение.

По информации украинского мониторингового канала «Рында мониторит», примерно в 01:54 над территорией Гомельской области был зафиксирован БпЛА, летящий в направлении Наровли. Сигнал от беспилотника был утрачен недалеко от поселка Барбаров (8 км от МНПЗ). Можно предположить, что дрон попал в зону действия российского ПВО, расположенного в районе старого аэродрома Большой Боков, и был сбит. 

В Гомеле сильные глухие взрывы напугали жителей всего города. Звук был слышен во всех районах с интервалом 15–20 секунд в 03:26. На юге города различили три сильных взрыва. Гомельчанин в соцсетях сообщил, что был свидетелем применения сил ПВО южнее Гомеля по беспилотникам. Вероятно, речь идет о применении российских сил ПВО, расположенных в Зябровке. 

Взрыв также раздался над Хойниками, примерно в 03:30. В настоящее время редакция «Флагштока» собирает информацию о произошедшем. 

Применение авиации белорусской стороной не фиксировалось.

Действующие власти Беларуси ситуацию не комментировали.

По официальной информации Воздушных сил Украины, ночью 9 февраля Россия запустила по Украине 151 Шахед. Подтверждено сбитие 70 БпЛА. 74 БпЛА-имитататора — локационно потеряны. 

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