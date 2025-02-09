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Россияне оскандалились на турнире ММА в Казахстане

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  • 9.02.2025, 21:13
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Россияне оскандалились на турнире ММА в Казахстане

Организаторы отказались включать гимн России.

В России сильно запылало из-за инцидента на одном из турниров ММА в Казахстане. После объявления российского бойца организаторы не включили гимн страны-агрессора.

Скандал случился во время турнира Nomad Fighting Championship 12. На один из самых масштабных поп-ММА промоушенов Казахстана был приглашен боец из России, пишет 24 Канал.

Конфуз с российским гимном в Казахстане

В одном из поединков турнира должны были встретиться Мухамед Калмыков из Дагестана и боец из Казахстана Азамат Бакитов. Ринг-анонсер пафосно объявил представителя страны-агрессора и сообщил, что сейчас прозвучит гимн России.

Однако что-то пошло не по плану. Вместо гимна в зале воцарилась тишина. Соведущий быстро сориентировался и объявил выход Азамата Бакитова. На этот раз гимн Казахстана уже прозвучал.

В России очень разозлились из-за отсутствия их гимна. Пропагандисты обвинили организаторов турнира в русофобии. Россиян в очередной раз опустило одно из «союзных» государств и продемонстрировало отношение к стране-агрессору.

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