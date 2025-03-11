AP: Британия и Франция обсуждают удары по российской армии 11.03.2025, 15:46

В случае нарушения перемирия в Украине.

Европейским миротворцам, которых планируют разместить в Украине после завершения войны, могут разрешить атаковать российские силы в случае нарушения ими договоренности о прекращении огня. Такой вариант рассматривают Великобритания и Франция — лидеры коалиции по обеспечению гарантий безопасности для Украины, пишет AP.

Западный чиновник уточнил, что речь идет о «прямых и немедленных ударах по российским объектам», которые станут ответом на попытку Кремля возобновить боевые действия. По его словам, франко-британский план предполагает формирование контингента, обладающего достаточной военной мощью, чтобы удержать Россию от повторного нападения на Украину. «В этом вся суть», — отметил он.

Информацию подтвердил французский военный чиновник. Он рассказал, что в плане — обеспечить миссию тяжелой техникой и запасами оружия, которые будут переброшены в течение нескольких часов или дней, чтобы помочь Украине в случае любого нарушения перемирия Россией. Согласно одному из предложений, войска разместят на ключевых объектах инфраструктуры — таких, как атомные электростанции, и поддержат западной авиацией и флотом. Что касается линии фронта, она будет контролироваться дистанционно — с помощью беспилотников и других технологий.

Воздушные силы, включая американские, базирующиеся за пределами Украины, — возможно, в Польше или Румынии, — будут находиться в резерве для сдерживания прорывов России возобновить войну и открытия воздушного пространства Украины для коммерческих полетов. В свою очередь флоты союзников могли бы сыграть роль в обеспечении безопасности Черного моря, очищая его от мин и патрулируя международные воды, отметил собеседник издания.

Идея состоит в «объединении» возможностей стран Европы, чтобы предложить Украине эффективные гарантии безопасности и заручиться некоторой поддержкой США. Таким образом, мирное соглашение будет «надежным и проверенным», сказал еще один французский чиновник.

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