Популярный роман Стивена Кинга получит новую экранизацию от Netflix
- 12.03.2025, 19:20
- 1,362
Будущий фильм станет перезагрузкой картины 1983 года.
Стриминговый сервис Netflix дал зеленый свет экранизации бестселлера «Куджо» – седьмого романа короля ужасов Стивена Кинга.
Об этом пишет издание Variety.
Пока проект находится на очень ранней стадии подготовки – у него нет ни режиссера, ни сценариста, ни актерского каста. Не называют создатели и планируемую дату премьеры.
Известно лишь, что продюсером ленты станет Рой Ли. С творениями Стивена Кинга он уже сталкивался во время работы над экранизацией романа «Оно».
Картина выйдет в формате полнометражного фильма. Работа над адаптацией сценария начнется в самое ближайшее время.
Проект переосмыслит одноименную ленту 1983 года режиссера Льюиса Тига. Главные роли в ней сыграли Ди Уоллес Стоун, Дэниел Хью Келли и Дэнни Пинтауро.
Хоррор-бестселлер «Куджо» впервые был опубликован в 1981 году.
Там рассказывается о жизни семьи Трентон, которая переезжает из Нью-Йорка в небольшой вымышленный городок Касл-Рок вместе со своей добродушной собакой – сенбернаром по кличке Куджо.
Однажды во время прогулки пса кусает за нос летучая мышь, вследствие чего питомец заражается бешенством. Теперь из домашнего любимчика Куджо превращается в свирепого убийцу.
В попытке укрыться от бешеного животного мать с четырехлетним ребенком прячутся в машине, которая стала для них одновременно и спасением, и тюрьмой.