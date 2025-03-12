Популярный роман Стивена Кинга получит новую экранизацию от Netflix 12.03.2025, 19:20

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Будущий фильм станет перезагрузкой картины 1983 года.

Стриминговый сервис Netflix дал зеленый свет экранизации бестселлера «Куджо» – седьмого романа короля ужасов Стивена Кинга.

Об этом пишет издание Variety.

Пока проект находится на очень ранней стадии подготовки – у него нет ни режиссера, ни сценариста, ни актерского каста. Не называют создатели и планируемую дату премьеры.

Известно лишь, что продюсером ленты станет Рой Ли. С творениями Стивена Кинга он уже сталкивался во время работы над экранизацией романа «Оно».

Картина выйдет в формате полнометражного фильма. Работа над адаптацией сценария начнется в самое ближайшее время.

Проект переосмыслит одноименную ленту 1983 года режиссера Льюиса Тига. Главные роли в ней сыграли Ди Уоллес Стоун, Дэниел Хью Келли и Дэнни Пинтауро.

Хоррор-бестселлер «Куджо» впервые был опубликован в 1981 году.

Там рассказывается о жизни семьи Трентон, которая переезжает из Нью-Йорка в небольшой вымышленный городок Касл-Рок вместе со своей добродушной собакой – сенбернаром по кличке Куджо.

Однажды во время прогулки пса кусает за нос летучая мышь, вследствие чего питомец заражается бешенством. Теперь из домашнего любимчика Куджо превращается в свирепого убийцу.

В попытке укрыться от бешеного животного мать с четырехлетним ребенком прячутся в машине, которая стала для них одновременно и спасением, и тюрьмой.

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