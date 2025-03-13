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Как лучше пить кефир: утром или вечером, натощак или после еды?

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  • 13.03.2025, 9:57
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Как лучше пить кефир: утром или вечером, натощак или после еды?

Напиток при правильном употреблении не только нормализует работу кишечника.

Кефир помогает решить многие проблемы с организмом, в частности нормализовать работу кишечника. Однако нужно знать, когда лучше пить кефир и в каких количествах, пишет ТСН.

Без сомнения, потребление кефира полезно для нашего здоровья, ведь этот напиток помогает:

нормализовать деятельность кишечника, улучшить обменные процессы в организме;

предотвратить онкологические заболевания;

нормализовать уровень холестерина в крови.

Однако этот напиток имеет и свои противопоказания. В частности, врачи не рекомендуют пить его, если у человека диагностирован гастрит, панкреатит, обострение язвенной болезни желудка или диарея. Также нельзя употреблять кефир большими дозами. Сколько раз в день можно пить кефир? Уже два стакана в день могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.

Интересно и то, что для разных людей, в зависимости от их потребностей, этот полу следует употреблять в разное время суток.

Можно ли пить кефир перед сном

Многие предпочитают употреблять кефир именно на ночь. С одной стороны, это верно, но не всегда можно получить полезный эффект. Что будет, если пить кефир на ночь:

восстановится микрофлора кишечника (но для этого напиток нужно выпить за час до сна и через 2 часа после еды);

после кефира ночной отдых будет более спокойным (он содержит триптофан, действующий как успокаивающее);

если вы плотно поужинали, благодаря стакану кефира перед сном поможет жиру не отложиться в организме;

кальций усваивается гораздо лучше, если пить напиток на ночь;

к утру кефир полностью переварится и лучше усвоится.

То есть, если у вас нет противопоказаний, можете спокойно употреблять кефир за час до сна.

С чем пить кефир на ночь, чтобы ускорить обмен веществ и сбросить лишний вес:

1 ст. ложку меда;

щепотку корицы;

ломтик лимона;

1 ст. ложку измельченного корня имбиря.

Однако, если вас часто мучает изжога от кисломолочного продукта, лучше вообще отказаться. Это же касается и тех людей, кто страдает мигреней. Кефир может спровоцировать приступ.

Если в течение дня у вас были чрезмерные физические нагрузки, лучше не пить кефир на ночь. Утром вы почувствуете сильную ломоту в теле, ведь в напитке много белка.

Можно ли пить кефир натощак утром

В привычке пить кефир утром тоже нет ничего плохого. На самом деле она очень полезна. Лучше даже заменить стаканом этого кисломолочного продукта чай или кофе, ведь он:

приведет организм в тонус;

устранит неприятный запах в полости рта после ночи сна;

пробудит аппетит;

ускорит работу ЖКТ.

Если накануне вечером вы были на громкой вечеринке и выпили лишнего, кефир не только поможет избавиться от жажды, но и вылечит головную боль. Особое действие кефира отмечают врачи для женщины в период вынашивания ребенка, во время ментруации и климакса.

Собственно, каждый человек должен сам решать, когда ему лучше пить кефир. Этот напиток приносит пользу как утром, так и вечером. Однако, важно обратить внимание на то, какой именно эффект от кисломолочного продукта вы ждете.

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