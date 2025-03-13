В России наступает паралич торговли 2 13.03.2025, 14:32

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Автомобильные грузоперевозки по стране рухнули на 30%.

В России с начала года резко сократились объемы автомобильных грузоперевозок. В январе—феврале они упали на 30% год к году, сообщил Forbes президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов.

Больше всего — на 35% год к году — за январь—февраль снизился спрос на доставку товаров категории DIY («сделай сам», инструменты для творчества и т.д.) и строительных материалов, на втором месте — падение в FMCG-сегменте (товары повседневного спроса) на 25–30% год к году, на третьем — промышленные товары с падением 20%, уточнил глава ГК ГЛТ Павел Горбунов.

«Причины: снижение потребительской активности и масштабное расширение собственных автопарков маркетплейсов, крупных ретейлеров, к которым перетекает большая часть отправлений», — говорит замгендиректора по автомобильным перевозкам «ТРАСКО» Александр Шилинчук. Падение объемов грузоперевозок связано также с резким увеличением ключевой ставки, кредитных и лизинговых платежей, считает Горбунов. «Из-за того, что компаниям не выгодно вкладываться в производство и поставки товаров на длительный срок, Россия столкнулась с замиранием торговли», — пояснил он.

В итоге из-за нехватки грузов около 20% автомобилей в парках перевозчиков вынужденно простаивают, говорит Филатов из «АвтоГрузЭкс». В отдельных регионах, например в Поволжье и на Урале, этот показатель достигает 40%. Средний срок поиска отправлений увеличился на 67% год к году — до четырех–пяти дней, отмечает Горбунов из ГЛТ.

Снижение грузовой базы наблюдается в стране с августа прошлого года, а кризис на рынке автомобильных перевозок усугубляется большим количеством транспорта у логистических компаний, говорит замгендиректора NC Logistic Артем Васканян. По словам Али Габидулина из NOYTECH Supply Chain Solutions, в 2024 году стоимость грузовых автоперевозок в среднем выросла на 30%, но с начала текущего года перевозчики снижают тарифы и делают их ниже себестоимости, чтобы «удержаться на плаву». По данным «АвтоГрузЭкс», средний уровень спотовых тарифов на рынке снизился на 19,1% год к году, до 52,3 руб. за км. Однако из-за отсутствия достаточного количества грузов не менее 20% игроков рынка находятся на грани или в процессе банкротства, отмечают в ассоциации.

«Вероятно, ситуация с тарифами ниже себестоимости скоро закончится. В результате, большое количество мелких и средних транспортных компаний будут вынуждены уйти с рынка, а оставшиеся станут поднимать тарифы, чтобы хоть как-то компенсировать убытки первой половины 2025 года», — прогнозирует Габидулин.

Поначалу уход перевозчиков будет незаметным, но после оживления торгового и производственного сегментов дефицит транспорта на рынке приведет к «лавинообразному» увеличению стоимости перевозок, предупреждает Санджар Ашуралиев из «Делко». По его словам, в 2025 году тарифы на перевозку повысятся минимум на 20–25%. «Это приведет к значительному повышению стоимости товаров, в том числе продуктов питания и первой необходимости», — заключил гендиректор ТК «Орда» Руслан Сафин.

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