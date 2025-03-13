В Беларуси начали собирать березовый сок

В Беларуси начали собирать березовый сок5
- 13.03.2025, 16:33
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Напиток можно бесплатно собирать в специальных местах.
Первыми в этом сезоне заготовку березового сока начали лесхозы Гродненской области. В ближайшее время она станет массовой, сообщает «Еврорадио».
Как отметили в Минлесхозе, предстоящего похолодания бояться не стоит. Оно наоборот должно продлить сезон сбора сока.
Какие цены?
Ориентировочно литр березового сока в Гродненской области обойдется от 0,27 до 0,36 копеек. Также можно будет купить сок в таре объемом 5 литров по 4 руб и 10 литров по 8 рублей.
О ценах на березовый сок в Минске и Минской области пока неизвестно. В прошлом году его начали продавать 21 марта.
Можно ли собирать сок самостоятельно?
Белорусы могут самостоятельно и бесплатно собирать березовый сок. Однако заниматься заготовкой можно только на специально отведенных для этого участках, которые определяются лесхозами.
Для получения разрешения необходимо обратиться в ближайшее лесничество по месту проживания. Там вам выделят подходящий участок и проведут инструктаж по правилам сбора.
За сбор сока в неразрешенных местах вам может грозить штраф до 20 базовых величин.