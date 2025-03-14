Эксперт: Переговоры Уиткоффа и Путина - это фиаско 14.03.2025, 19:11

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Фото: Getty Images

Спецпредставитель президента США недоволен своим визитом в Россию.

Несмотря на дискуссии о перемирии, Путин в очередной раз демонстрирует лишь свою готовность к продолжению войны. А визит специального представителя президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа в Москву провалился.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДOM сегодня, 14 марта, озвучил политический комментатор, ведущий канала Ходорковский Live Дмитрий Еловский.

- Уиткофф, полагаю, недоволен своим визитом в Россию. То, как он был обставлен, то, как Ушаков (помощник Путина) говорил, что Уиткоффа пустят в Кремль, когда его пустят в Кремль. Вот так по-хамски: «когда будет, тогда и позовем, и не надо нам тут вопросы создавать». Я думаю, что это было фиаско. Скорее всего, Уиткофф не везет каких-то благих вестей Трампу. Но вот дальше интересно посмотреть, что будет происходить в Вашингтоне, — отметил Еловский.

По его словам, некоторые небольшие шаги в направлении ужесточения санкций и дальнейшей поддержки Украины от администрации Дональда Трампа уже есть.

- Сейчас ключевой момент. Мы видим, что Украина показала готовность к переговорам, к перемирию, и более того, что очень важно, был подписан совместный документ в Джидде: с одной стороны — Украина, с другой стороны — США. Однако по итогам поездки Уиткоффа в Москву никакого документа нет. Более того, Путин сказал, что передал некие пожелания и некоторые сигналы администрации Трампа, — пояснил гость эфира.

Дмитрий Еловский акцентировал, что далее «мяч в руках» Вашингтона. Ведь Путин, судя по всему, отказался от предложения заключить перемирие.

«Надо понимать, что Путин сказал следующее: «нет, никакого перемирия не будет», «наши условия остаются прежними, мы хотим Украину всю целиком и полностью», «заканчивать огонь или даже прекращать его на какое-то время мы не готовы и не будем». Этот месседж он очень тщательно и плотно завернул в тонны какой-то словесной эквилибристики и шелухи. Но, я думаю, американские дипломаты в этом деле тоже не простачки. Они довольно опытные и понимают четко, какой сигнал им отправили», — утверждает политический комментатор.

Россияне просто пытаются саботировать соглашение, считает Еловский, и демонстрируют пренебрежительное отношение к Соединенным Штатам.

«Посмотрите еще на детали, на то, как себя ведет российская дипломатия и администрация Путина по отношению к американцам. Накануне тот же Ушаков сказал: «мы еще сформируем группу, которая будет от нас говорить с американцами». Друзья, простите, уже Уиткофф в России, он уже прилетел, а вы еще только формируете. Потом указание Кремля убрать Кита Келлога (спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России, — ред.) из переговорного процесса за его якобы слишком проукраинскую позицию. Сейчас Кремль диктует Трампу, кого брать, кого не брать», — отметил спикер.

Он также напомнил, что у Стива Уиткоффа с Дональдом Трампом давние дружеские отношения.

- Он не просто ближайший соратник, но и друг Трампа. Это человек, который с ним проводит не только рабочее время, но и личное. Они вместе играют в гольф, оба — из большого бизнеса, оба — владельцы многих квадратных тысяч километров самой дорогой недвижимости по всем Соединенным Штатам Америки, — сказал Еловский.

То, как неприветливо с Уиткоффом обошлись в Москве, считает он, о многом говорит. В Кремле отдали приоритет Лукашенко, который буквально днюет и ночует в Москве.

- Но Путин с ним ручкался, водил везде. У них было совместное выступление, другие какие-то мероприятия. В то время как Уиткофф просто где-то на периферии внимания и медиапространства пребывал, буквально пороги оббивал и ждал, когда его позовут, — акцентировал Еловский.

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