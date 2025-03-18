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Италии начала выходить ежедневная газета, полностью написанная ИИ

  • 18.03.2025, 19:05
Италии начала выходить ежедневная газета, полностью написанная ИИ

Издание критикует Путина.

Итальянская консервативно-либеральная газета Il Fogli начала ежедневный выпуск печатного четырехстраничного издания, полностью созданного искусственным интеллектом. Об этом пишет The Guardian.

«Это первая в мире ежедневная газета, полностью созданная ИИ — от статей и заголовков до цитат, резюме и даже иронии. Ее можно купить в киосках, как любую другую газету», — прокомментировал главный редактор Il Fogli Клаудио Чераза. Роль журналистов при создании газеты ограничивается «уточняющими вопросами и чтением ответов».

На первой странице первого номера Il Foglio AI размещена статья, в которой говорится о «парадоксе итальянских трампистов», которые «празднуют», когда «их кумир в США ведет себя как деспот банановой республики».

На первой странице также размещена колонка под заголовком «Путин, 10 предательств», в которой рассказывается о «20 годах нарушенных обещаний, разорванных соглашений и несдержанных слов» со стороны правителя России Путина.

На второй странице — история о том, как молодые европейцы бегут от постоянных отношений.

На последней странице размещены сгенерированные ИИ письма редактору, в одном из которых «автор» спрашивает, сделает ли ИИ людей «бесполезными» в будущем.

Главный редактор Il Foglio подчеркивает что ИИ-газета — это эксперимент, который продлиться как минимум месяц. Его задача — показать, как искусственный интеллект может работать «на практике», одновременно наблюдая, какое влияние окажет технология на выпуск ежедневной газеты.

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