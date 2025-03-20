РФ атаковала Кропивницкий дронами: город в огне, разбомблены жилые дома

РФ атаковала Кропивницкий дронами: город в огне, разбомблены жилые дома6
- 20.03.2025, 8:20
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Прозвучало более 30 взрывов.
В ночь на 20 марта российские оккупационные войска массированно атаковали дронами Кропивницкий. Об этом сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
«Враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашовка», — написал Райкович.
Он попросил жителей города не паниковать и находиться в безопасных местах.
Корреспондент «Фокуса» сообщила, что взрывы в Кропивницком раздавались один за другим. Люди боялись выходить из собственных домов. По разным подсчетам в городе прозвучало более 30 взрывов.
В то же время в местных телеграмм-каналах публикуют видео с последствиями российской атаки.
«В городе много пожаров гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщениях местных пабликов.
«Укрзалізниця» изменила движение поездов из-за обстрела Кропивницкого
«В результате вечерних обстрелов Кировоградщины имеем повреждения инфраструктуры», — заявили в «Укрзалізнице».
Из соображений безопасности перевозчик изменил маршрут движения для ряда поездов:
№53 Днепр — Одесса;
№92/60 Одесса — Харьков/Краматорск;
№7 Харьков — Одесса;
№128 Львов — Запорожье;
№52 Одесса — Запорожье.
«Движение по обходному маршруту приведет к задержке не менее 3 часов, за что мы заранее приносим извинения. При этом ни один рейс дальнего сообщения мы не отменяем, а до станций на Кировоградщине, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами», — отметили в компании.
Там также сообщили, что рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры.
«Точное время отправки, прогнозные сроки восстановительных работ и маршруты утренних поездов мы сообщим дополнительно», — отметили в «Укрзалізнице».