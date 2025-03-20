РФ атаковала Кропивницкий дронами: город в огне, разбомблены жилые дома 6 20.03.2025, 8:20

7,824

Прозвучало более 30 взрывов.

В ночь на 20 марта российские оккупационные войска массированно атаковали дронами Кропивницкий. Об этом сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

«Враг атакует жилые микрорайоны города. Под ударом Новониколаевка, Балашовка», — написал Райкович.

Он попросил жителей города не паниковать и находиться в безопасных местах.

Корреспондент «Фокуса» сообщила, что взрывы в Кропивницком раздавались один за другим. Люди боялись выходить из собственных домов. По разным подсчетам в городе прозвучало более 30 взрывов.

В то же время в местных телеграмм-каналах публикуют видео с последствиями российской атаки.

«В городе много пожаров гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщениях местных пабликов.

«Укрзалізниця» изменила движение поездов из-за обстрела Кропивницкого

«В результате вечерних обстрелов Кировоградщины имеем повреждения инфраструктуры», — заявили в «Укрзалізнице».

Из соображений безопасности перевозчик изменил маршрут движения для ряда поездов:

№53 Днепр — Одесса;

№92/60 Одесса — Харьков/Краматорск;

№7 Харьков — Одесса;

№128 Львов — Запорожье;

№52 Одесса — Запорожье.

«Движение по обходному маршруту приведет к задержке не менее 3 часов, за что мы заранее приносим извинения. При этом ни один рейс дальнего сообщения мы не отменяем, а до станций на Кировоградщине, которые наши поезда будут вынуждены обойти, довезем утренними пригородными поездами и дополнительными шаттлами», — отметили в компании.

Там также сообщили, что рейс №790 Кропивницкий-Киев по причинам безопасности отправится только после осмотра и анализа повреждений инфраструктуры.

«Точное время отправки, прогнозные сроки восстановительных работ и маршруты утренних поездов мы сообщим дополнительно», — отметили в «Укрзалізнице».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com