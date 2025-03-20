«Чуть не заплакали, когда увидели курс» 10 20.03.2025, 10:45

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Белорусы - о курсе доллара.

С начала года доллар дешевел так интенсивно, что чуть не опустился ниже 3 рублей. Сейчас он немного замедлился, но все равно американскую валюту на такой отметке последний раз мы видели в 2023 году. Когда доллар растет, белорусы привычно передоговариваются насчет стоимости квартиры и спорят, покупать или продавать валюту.

А как люди реагируют на дешевый доллар? «Онлайнер» собрал отклики читателей и спросил у финансового консультанта, что стоит делать, пока доллар не успел вырасти.

«Потерял пару тысяч рублей»

Упавший доллар стал разочарованием для тех, кто собирался обменять валюту, чтобы сделать большую покупку. Казалось бы, буквально недавно курс был 3,5 рубля, а теперь уже 3,05.

Марина уже несколько месяцев думала о покупке новой кухни, но заключить договор все время что-то мешало: то понадобились деньги на отпуск, то новогодние праздники с бесконечными тратами. А потом доллар стал падать, и все время казалось, что «вот подорожает — и сразу купим».

— С каждой зарплаты мы с мужем откладываем определенную сумму в долларах и таким способом копим на средние и крупные покупки. Захотели вместо обычной стиралки стирально-сушильную машину — за пару месяцев накопили какую-то сумму, забрали из нее тысячу долларов и купили приличный вариант. Спокойно продавали доллары, и не было никаких проблем.

Но когда мы 8 марта приняли стопроцентное решение заказывать кухню, то поняли, что крупная покупка стала невыгодной при таком низком долларе. Для покупки надо менять где-то $2900 — на них мы потратили 10 тыс. рублей, а с нынешними курсами в обменнике получим только 9 тыс. Чуть не заплакали, когда увидели курс: тысяча рублей просто испарилась.

Конечно, это не катастрофа, потом доллар отыграется. Но и цены потом вырастут.

Еще один читатель недавно покупал машину, из-за скачков курса накопленной суммы не хватило, и пришлось брать деньги в долг.

— Покупка была в кредит, но нужно было внести первоначальный платеж от 10%.

В итоге из-за увеличения ставки по кредиту с 7 до 10% и изменения банками расчета кредитоспособности пришлось несколько раз переносить покупку и еще занимать деньги. По сути, так как часть долларов была закуплена по курсу 3,45 рубля, то сейчас там выходит пару тысяч рублей потери только на разнице курсов покупки и продажи.

Падение доллара заставило грустить и некоторых арендаторов, у которых ежемесячный платеж зафиксирован в рублях. По закону сдавать квартиру с привязкой к валюте нельзя, но в реальности собственники квартир не спешат переходить на расчеты в рублях.

— Снять квартиру в Минске и рассчитываться в рублях практически нереально, а так как на рынке командуют собственники квартир, а не арендаторы, приходится соглашаться на то, что есть. Мы снимаем двушку возле метро за $300, но в конце прошлого года хозяева установили фиксированную плату — 1050 рублей — и просят отдавать именно рубли. Когда доллар стоил 3,5 рубля, это казалось справедливым, но когда он опустился до 3,1, то, конечно, стало немного обидно: каждый месяц можно было бы экономить 100 рублей, а это практически «коммуналка», которую мы оплачиваем отдельно, — рассказывает Оксана. — С другой стороны, падение доллара — это, скорее всего, временное явление, а 1050 рублей за неплохое по минским меркам жилье — справедливая цена. Хотелось бы и поговорить с собственниками жилья, но ведь потом доллар может дойти до 4 рублей, и тогда уже они захотят поднять стоимость аренды.

Что сейчас делать с долларами?

Финансовый консультант Елена Максимович говорит, что самое худшее, что можно сделать сейчас, — это поддаться эмоциям и совершить какие-то спекулятивные действия с валютой.

По ее словам, лучше покупать доллар всегда, независимо от курса — такая тактика позволит не впадать в крайности. Если есть цель хранить сбережения в валюте, нужно покупать ее. Если хотите, например, купить автомобиль, тогда лучше менять и совершать покупку, считает эксперт.

— Если мы будем ждать, пока увеличится курс доллара, чтобы обменять накопленное, стоимость авто тоже может вырасти.

Предпочтительным вариантом будет постепенная покупка валюты: не стоит пытаться угадать, когда курс упадет или вырастет.

— Если регулярно систематически покупать доллар, то мы усредним его стоимость. Когда он падает, это отличное время для покупки. К лету доллар может как упасть, так и вырасти, но к концу года он вырастет, это факт, — прогнозирует финансовый консультант.

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