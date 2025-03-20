Украина получила 1 млрд евро от ЕС 20.03.2025, 13:57

В рамках инициативы ERA.

Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках финансовой инициативы ERA.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы правительства, это уже второй транш ЕС, профинансированный за счет доходов от замороженных российских активов. Выделенные средства направят на приоритетные расходы государственного бюджета.

«В целом по инициативе G7 европейские партнеры предоставили Украине уже 4 млрд евро», - отметил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что Украина продолжит работать над полной конфискацией замороженных российских активов и их направлением на восстановление страны.

Напомним, европейский комиссар по экономике, производству, имплементации и упрощению Валдис Домбровскис прибыл в Киев 20 марта для объявления второго транша финансовой помощи Украине от ЕС в размере 1 млрд евро в рамках инициативы ERA под руководством G7.

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