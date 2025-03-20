В Минске есть замок, о котором мало кто знает 20.03.2025, 19:44

Фотофакт.

Автор телеграм-канала «Минск и минчанин» рассказал про необычное здание в Минске — кирпичную башню во дворе дома по улице Притыцкого, 32.

Башня расположена на территории бывшего детского сада №281, закрытого в 1990-е годы и переделанного в офисное здание. Отдельное строение было его тепловым узлом (возможно, автономной котельной).

После освобождения от основной функции здание, вероятно, подверглось реконструкции с превращением его в «замок» и наделением новой функцией — кафе. Кафе работало как минимум до начала 2010-х, а потом закрылось.

С тех пор башня пустует, но пока не разрушается и даже выглядит свежо. Особенно в окружении старых панелек.

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