В Минске есть замок, о котором мало кто знает
- 20.03.2025, 19:44
Фотофакт.
Автор телеграм-канала «Минск и минчанин» рассказал про необычное здание в Минске — кирпичную башню во дворе дома по улице Притыцкого, 32.
Башня расположена на территории бывшего детского сада №281, закрытого в 1990-е годы и переделанного в офисное здание. Отдельное строение было его тепловым узлом (возможно, автономной котельной).
После освобождения от основной функции здание, вероятно, подверглось реконструкции с превращением его в «замок» и наделением новой функцией — кафе. Кафе работало как минимум до начала 2010-х, а потом закрылось.
С тех пор башня пустует, но пока не разрушается и даже выглядит свежо. Особенно в окружении старых панелек.