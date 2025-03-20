Белорусы раскупили уже три «Минск-арены» на концерт российских попсовиков 20.03.2025, 21:23

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На очереди четвертая.

В конце мая — начале июня 2025 года в Минск в очередной раз приезжает с гастролями российская поп-группа «Руки Вверх!» родом из девяностых. Цены на билеты не самые низкие, от 90 до 297 рублей, но белорусы размели уже почти три стадиона и раскупают четвертый, пишет «Зеркало».

На момент публикации текста на выступление 30 мая нет ни одного билета (убедиться можно на сайтах операторов kvitki.by и tiketpro.by). На 31 мая и 2 июня осталось лишь несколько десятков билетов.

Большой выбор на разные сектора пока есть лишь на дополнительный, уже четвертый по счету концерт, который пройдет 3 июня (тут и тут). Однако о нем объявили совсем недавно, да и до того выступления еще много времени. Сколько же всего людей посетят концерты «Руки Вверх!» и будет ли это рекордом?

На «Минск-арене» 15 086 сидячих мест. Такое количество зрителей она может принять на спортивных мероприятиях (правда, однажды были и рекордные 17 тысяч). Сколько людей вмещается в зал на концертах, не совсем ясно, так как трибуны за сценой не используются, но добавляется танцпол и фан-зона. Обычно считается, что в итоге выходят примерно те же 15 тысяч, но на самом деле число часто меньше и зависит от пожеланий организаторов.

Рекорд по заполняемости «Минск-арены» в последние годы принадлежал певице Anna Asti (Анна Дзюба). Украинская исполнительница, которая после начала полномасштабной агрессии Кремля против ее родины выступает в России и даже получила паспорт этой страны, дала три подряд концерта в Минске — 6, 7 и 8 декабря 2023 года при полном солд-ауте. Согласно соцсетям певицы, на концертах было по 13 000 человек (по крайней мере, 7 декабря — вероятно, на другие даты число билетов было таким же). Таким образом, можно считать, что Asti собрала в белорусской столице около 39 000 зрителей.

Судя по всему, группа «Руки Вверх!» перебьет это достижение. Она распродала уже три «Минск-арены», и сейчас зрители активно раскупают четвертую. То есть концерты посетят уже не менее чем 40 000 человек, а если и на последнем выступлении будет солд-аут, то число превысит 50 тысяч.

Такой популярностью «Руки Вверх!» пользуется не только в Беларуси, но и в самой России. Например, в 2022-м коллектив отметил свое 25-летие и собрал на московском стадионе «Лужники» 72 тысячи зрителей. А через год на их концерт пришли уже 75 тысяч человек.

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