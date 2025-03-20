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Прорыв ВСУ в Белгородской области: что известно

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  • 20.03.2025, 22:30
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Прорыв ВСУ в Белгородской области: что известно

РосСМИ сообщают о штурме Демидовки.

Украинская армия третий день подряд проводит активную наступательную операцию на территории Белгородской области России. Продвижение ВСУ вызывает серьезную тревогу у российских военных блогеров и чиновников, в то время как официальные российские власти ограничиваются расплывчатыми заявлениями, скрывая реальные масштабы потерь и хаоса.

По сообщениям Z-каналов и источников, связанных с российскими силовыми структурами, украинским подразделениям удалось продвинуться за линию оборонительных укреплений («зубов дракона») и выйти к окраинам села Демидовка в Краснояружском районе. Там идут ожесточенные стрелковые бои.

Телеграм-канал «Красная Яруга — Ракитное приграничье» прямо сообщил о том, что ВСУ подошли к окрестностям Демидовки, а российские силы вынуждены срочно подтягивать подкрепления. Военные аналитики отмечают, что через Турью украинцы вышли к важнейшему рубежу Демидовка — Графовка. Там они развернули расчеты FPV-дронов и гаубицу М777, что позволяет им вести прицельный огонь по центру Красной Яруги.

По данным канала «Два майора», само село Демидовка уже превращено в руины. Продолжаются новые штурмовые попытки украинской пехоты при поддержке бронетехники. Z-блогер «Рыбарь» признал, что украинская авиация нанесла удар по мосту в селе Графовка, что изолировало район боевых действий и усложнило российскую логистику.

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что возвращаться в Краснояружский район жителям нельзя, поскольку это смертельно опасно. Он сообщил о сложной обстановке и о том, что полиция и Росгвардия вынуждены патрулировать дороги. Российские телеграм-каналы переполнены сообщениями о нехватке транспорта, хаосе среди гражданского населения и неподготовленности властей.

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