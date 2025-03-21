«В Полоцке и Новополоцке прошла эпидемия и ядерная война?» 5 21.03.2025, 9:42

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Медик рассказал о чем умалчивает Минздрав.

На днях министр здравоохранения Александр Ходжаев заявил, что белорусские медработники получают «абсолютно достойную» зарплату. И даже назвал, какую.

По словам чиновника, «средняя зарплата врача в нашей стране составляет 3189 рублей», и это близко к установленным целевым показателям: 150% от среднереспубликанской зарплаты.

О том, насколько можно верить заявлениям министра, «Филин» спросил заместителя представительницы ОПК по социальной политике, врача и одного из лидеров независимого профсоюза медиков Станислава Соловья.

Медик отметил, что мы имеем дело с довольно типичным для властей случаем: манипуляции цифрами, недомолвки и попытки представить дело так, что если один человек ест мясо, а другой капусту, то в среднем оба едят голубцы.

— Считают они классно — но значительная часть медиков работает на 1,5 ставки, то есть, чиновники имеют 8-часовую рабочую неделю, а медики в полтора раза больше, и это считается нормальным, — говорит наш собеседник. — Плюс, по сути, узаконили шестидневку (когда начали проводить платные операции по выходным) — это вообще образец панщины.

Что касается якобы высокой средней зарплаты, Станислав прямо во время нашего разговора открывает сайт вакансий и озвучивает реальные деньги, которые наниматели обещают врачам в Минске: от 1,7 до 3,5 тысяч рублей до вычета налогов, лишь в частных медцентрах предлагают до 5 тысяч рублей.

— Еще раз подчеркну: до вычета налогов (а у нас люди привыкли, говоря о зарплатах, что это «чистые» деньги, потому что налоги в основном платятся нанимателем). Это тоже оставляет определенные лазейки в расчетах. Но сумма, которую получают люди на руки, будет меньшей.

Безусловно, в Беларуси есть врачи, которые очень хорошо зарабатывают даже в госклиниках, говорит Станислав Соловей — те, кто делает платные операции, оказывает помощь иностранцам, экспорт медуслуг, кто работает в трансплантологии и т.д.

Но это скорее исключение, чем правило. А поиск в республиканской базе вакансий по регионам выдает совсем иную картину: например, в Верхнедвинской ЦРБ уже три года (!) ищут врача-нарколога зарплату в 1300-1400 рублей — удивительно ли, что не находят? А еще стоматолога, эндокринолога, анестезиолога, невролога…

Есть еще несколько важных «но», добавляет собеседник «Филина». Во-первых, зарплаты белорусских врачей, хотя действительно выше средней по стране, сильно проигрывают соседним странам. И пусть в Польше расходы на жизнь выше, но после оплаты счетов денег у врача остается больше. А нагрузка при этом — меньше, никаких полутора ставок, бесконечных «мне только спросить» и вызовов скорой помощи, как такси.

— Стендап одного престарелого актера о том, что в Беларуси врачи хотят получать, как на Западе, а работать, как у нас, справедлив с точностью до наоборот: белорусские врачи работают больше, а получают меньше, — констатирует Соловей.

Во-вторых, меры, которые предпринимает Минздрав, чтобы замедлить отток медиков, драконовские. Власти увеличивают набор «целевиков» и удлиняют распределение, не выдают документы для облегченного профессионального переезда врачей — по сути, осталось только забирать дипломы у выпускников или не отдавать паспорта, чтобы «приковать» к рабочему месту.

Но это не выход: если не создать условия на местах, люди все равно будут уезжать, как минимум в Минск, а как максимум, еще на этапе выбора ВУЗа предпочитать не белорусский и рабское распределение, а тот же польский — и европейский диплом плюс свободу выбора.

Значит, просядет изначальный уровень студентов, мотивация молодых врачей, количество медсестер и фельдшеров, на которых во многом держится система здравоохранения.

В-третьих — если врачи зарабатывают больше, то чаще всего за дополнительную нагрузку, выполняя те же платные операции по выходным. И самое печальное, что многие из них этому рады: есть возможность заработать нормальные деньги. Хотя фактически речь идет о «мясорубке» по отношению к медикам, значительная часть из них выгорает и уходит из профессии.

Но власти относятся к врачам не как к ценным кадрам, а как «трудовым ресурсам». Недавно Наталье Кочановой пожаловались на нехватку узких специалистов в Полоцке и Новополоцке. «Все возможные меры по укомплектованию принимаются», — заверила чиновница, пообещав прислать 57 специалистов с высшим образованием.

— Это что вообще за отношение: возьмем, как животное из хлева, перешлем из пункта А в пункт Б?! — кипятится Станислав Соловей. — И никто не задается вопросом: а почему там нет врачей? Что, эпидемия прошла в Полоцке и Новополоцке, ядерная война? Куда деваются врачи? И может, нужно не «присылать» их, а сделать так, чтобы они оттуда не уезжали, дать нормальные условия жизни, нормальные зарплаты — это решит половину проблемы.

В той же Польше, Германии, Австрии небольшие городки популярны, люди из крупных городов спокойно приезжают туда жить и работать. А в Беларуси есть Минск и больше ничего. Вот с этим надо бороться.

Чтобы работа где-нибудь в Марьиной Горке или Краснополье не считалась местом ссылки, и у человека на стене не висел календарик, в котором он будет отмечать, сколько дней ему осталось на этой каторге.

Но дело в том, что любая реформа системы сейчас вызовет кратковременное ухудшение. А мы прекрасно понимаем, какая цель у министра Ходжаева: не сделать здравоохранение лучше, а сидеть в своем кресле как можно дольше, получать министерскую зарплату. И основным критерием оценки его работы будет мнение одного человека. Тот увидит цифры: в Хойниках врачи есть, хорошо. А то, что они слабо подготовлены, работают за троих — уже без разницы.

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