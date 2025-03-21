Кэллог раскрыл новые детали спора Трампа с Зеленским в Овальном кабинете 5 21.03.2025, 16:02

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Все шло хорошо, пока в Белый дом не запустили прессу.

Во время скандальной встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, проигнорировав совет американских чиновников. Об этом 20 марта в интервью ABC News заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

По его словам, во время спора в Овальном кабинете Зеленский понял, что «имеет дело с совершенно другим политиком и лидером» — Дональдом Трампом.

«Он начал играть на публику», — подчеркнул Келлог.

Он рассказал, что утром Зеленского предупреждали, призывая не делать этого. Однако когда в Белом доме появились журналисты, он «начал говорить для камер». В тот момент спецпредставитель понял, что был выбран ложный путь с президентом США.

«Мы ему посоветовали, мы его предупредили», — заверил он.

Утром того дня Келлог наведался в отель Hay-Adams с 13 другими сенаторами. Американские политики пытались дать украинскому лидеру наставления перед встречей.

«Ладно, давайте рассмотрим, как все будет выглядеть, когда вы зайдете в Овальный кабинет, чтобы вы не были удивлены. И поймите, что президент Трамп кардинально отличается от Джо Байдена», — сказали Зеленскому.

По словам спецпредставителя, все было хорошо до появления прессы.

«И тогда, будто кто-то включил переключатель, все резко изменилось. Зеленский совершил большую ошибку», — заявил Келлог.

По его словам, когда Зеленского провели из Белого дома, Трамп сказал: «Я с этим покончил».

Также политик предположил, что сейчас США ближе к прекращению огня в Украине, чем когда-либо за три года, и это благодаря усилиям Трампа.

«Он собрал действительно первоклассную команду, и все мы очень упорно работаем. У каждого из нас есть своя сфера ответственности, и мы действуем синхронизировано», — пояснил он.

Кэллог заверил, что единственная цель администрации — закончить войну. Он вспомнил, как ранее говорил о возможности завершения войны за 100 дней, и поделился, что верит в достижение этого сейчас. За 58 дней Трамп поговорил с Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным.

«И я думаю, что мы действительно очень близко», — добавил спецпредставитель.

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