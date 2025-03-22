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Ученые: Общение с ChatGPT повышает уровень одиночества

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  • 22.03.2025, 15:02
Ученые: Общение с ChatGPT повышает уровень одиночества

Во время исследований за почти тысячью человек наблюдали в течение месяца.

По мере того как разработчики создают все более сложные модели с голосовыми функциями, растут опасения по поводу потенциального эмоционального вреда этой технологии,

Стартап OpenAI в настоящее время изучает потенциальные психологические последствия, которые ChatGPT может иметь для своих пользователей. Новое исследование, проведенное совместно с Массачусетским технологическим институтом, выявило связь между активным использованием чат-бота и ощущением одиночества.

Для проведения исследований ученые наблюдали за почти тысячью человек в течение месяца. Те, кто ежедневно проводил больше времени за набором текста или голосовым общением с ChatGPT, чаще сообщали о более высоком уровне эмоциональной зависимости от чат-бота, а также повышенном чувстве одиночества.

Во втором исследовании ученые проанализировали 3 млн пользовательских разговоров с ChatGPT, а также опросили людей об их взаимодействии с чат-ботом. Главным открытием этого исследования стало то, что эмоциональные разговоры с ChatGPT все еще не стали трендом.

Авторы исследования отмечают, что пока неясно, является ли использование чат-ботов причиной одиночества или же одинокие люди чаще ищут общения с ИИ. OpenAI надеется, что полученные данные помогут глубже изучить влияние искусственного интеллекта на человека.

Запуск ChatGPT в конце 2022 способствовал ажиотажу вокруг генеративного ИИ. С тех пор люди используют чат-ботов для всего: от программирования до разговора по душам. По мере того, как разработчики создают все более сложные модели с голосовыми функциями, позволяющими лучше имитировать человеческое общение, растет вероятность формирования парасоциальных отношений пользователей с чат-ботами.

В последние месяцы вновь стали звучать опасения по поводу потенциального эмоционального вреда этой технологии, особенно среди молодежи и людей с проблемами психического здоровья. Компания OpenAI рассматривает новые исследования как способ лучше понять, как люди взаимодействуют с ее популярным чат-ботом и как он на них влияет. При этом такие исследования находятся на ранней стадии, поэтому о вреде искусственного интеллекта пока говорить рано.

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