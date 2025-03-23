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WP: Израиль планирует новую наземную кампанию в Газе

  • 23.03.2025, 20:45
WP: Израиль планирует новую наземную кампанию в Газе

ЦАХАЛ может оккупировать сектор на несколько месяцев или больше.

Политические и военные лидеры Израиля рассматривают планы новой наземной кампании в секторе Газа, которая может включать военную оккупацию на несколько месяцев или более, сообщает The Washington Post.

Издание пишет, что, по словам нынешних и бывших израильских официальных лиц и других информированных источников, новая тактика является более агрессивной. Она, вероятно, также будет включать прямой военный контроль над гуманитарной помощью, попытки уничтожить большую часть гражданского руководства ХАМАС, переселение женщин, детей и проверенных некомбатантов из кварталов в «гуманитарные пузыри», осаду тех, кто остался. Издание отмечает, что это усиленная версия тактики, примененной в прошлом году на севере Газы.

Израильские официальные лица говорят, что все еще ожидают результатов переговоров о прекращении огня и никаких решений о том, усиливать ли текущую фазу наступления и как именно, пока не принято, сообщается в статье. Сейчас Израиль преимущественно применяет бомбардировки с воздуха.

По данным лиц, знакомых с планированием, для полномасштабного вторжения и оккупации сектора Газа понадобятся до пяти армейских дивизий.

Некоторые из официальных представителей утверждают, что только полномасштабное вторжение, сопровождаемое длительной дерадикализацией сектора, достигнет заявленной цели премьер-министра Биньямина Нетаньяху по искоренению ХАМАС, пишет WP.

Амир Авиви, бывший заместитель командира дивизии в Газе, рассказал, что прошлогодняя кампания ЦАХАЛа была ограничена из-за разногласий между политическими и военными лидерами относительно тактики и стратегии, а также обеспокоенности администрации Джо Байдена нанесением вреда палестинским мирным жителям. По его словам, приход администрации Дональда Трампа и изменения в израильском оборонном истеблишменте ослабили эти ограничения.

«Теперь есть новое руководство [ЦАХАЛ], есть поддержка со стороны США, есть тот факт, что у нас достаточно боеприпасов, и тот факт, что мы завершили наши основные миссии на севере и можем сосредоточиться на Газе. Эти планы являются определяющими. Будет полномасштабная атака, и она не остановится, пока ХАМАС не будет полностью уничтожен. Посмотрим», — заявил Авиви.

WP напоминает, что перед рассветом 18 марта Израиль провел сокрушительную воздушную атаку против десятков лидеров и бойцов ХАМАС и провел рейды на земле, а ХАМАС в ответ обстрелял Тель-Авив.

Издание пишет, что израильский чиновник отрицал, что Израиль нарушил соглашение о прекращении огня, и заявил, что израильские официальные лица изложили на 16-й день перемирия свои условия для перехода ко второму этапу соглашения, но ХАМАС их отклонил.

Чиновник рассказал, что тогда ХАМАС не принял предложение специального посланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа о продлении режима прекращения огня на 40 дней в обмен на 11 живых заложников и предложил взамен освободить одного американо-израильского пленника. Он пояснил, что Израиль решил возобновить боевые действия, что соответствовало пункту соглашения о прекращении огня в случае, если переговоры будут признаны неудачными.

Израильский чиновник отметил, что это предложение все еще на столе, «но мы вернулись к переговорам в другом состоянии: под огнем».

ХАМАС хотел немедленно начать переговоры по второму этапу, который предусматривал полный выход Израиля из Газы и освобождение живых заложников. 22 марта ХАМАС заявил, что все еще рассматривает предложение Уиткоффа.

Израиль утверждает, что уничтожил почти все 24 боевых батальона ХАМАС, остались только несколько тысяч боевиков в Газе. Чтобы полностью уничтожить остальных, Израилю придется удерживать территорию, что, по мнению некоторых офицеров и аналитиков, является рискованным.

«Если вы посмотрите на французов в Алжире, на операцию [США] Свобода Ирака, американцев в Афганистане, история попыток борьбы с повстанцами учит нас, что даже израильтяне могут потерпеть неудачу. Это подорвало бы морально-этический базис Израиля», — заявил изданию Саша-Доминик Дов Бахманн, эксперт по военным действиям из Университета Канберры.

В то же время сторонники более длительной операции в Газе утверждают, что прошлогодняя кампания привела лишь к тому, что ХАМАС снова вышел из своих туннелей в январе.

Издание напоминает, что Трамп одобрил продажу Израилю тяжелых бомб, которые Джо Байден отказывался продавать, если Израиль не позволит завозить гуманитарную помощь в Газу и не сделает больше для предотвращения жертв среди гражданского населения.

Официальные лица также заявили WP, что Израиль проконсультировался с администрацией Трампа, прежде чем прекратить всю помощь Газе в марте.

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