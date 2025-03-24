Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра 24.03.2025, 11:28

Хан Док Су

Его дело длилось три месяца.

Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су, инициированный Национальной ассамблеей в связи с его вероятной причастностью к объявлению краткосрочного военного положения президентом Юн Сок Елем.

Соответствующее решение суд вынес в понедельник, сообщает Yonhap.

Из восьми судей пятеро проголосовали за отклонение импичмента, один – поддержал его, а двое выступили за полную отмену этой инициативы.

Решение принято через три месяца после того, как парламент объявил импичмент Хану, на тот момент исполнявший обязанности президента. Его обвиняли, в частности, в содействии легитимизации военного положения, введенного Юном 3 декабря.

Четверо судей, поддержавших отклонение импичмента, признали, что действия Хана по отсрочке назначения дополнительных судей противоречили Конституции и законам. В то же время они отметили, что эти нарушения не являются достаточным основанием для его отстранения от должности.

Шесть судей, голосовавших за отклонение или поддержку импичмента, заявили, что нет доказательств того, что Хан прилагал усилия для придания легитимности решению президента о военном положении. В частности, ему не удалось доказать, что он созвал заседание Кабинета министров перед официальным объявлением военного положения.

Отдельно судьи приняли решение по кворуму для импичмента премьер-министра. Они пришли к выводу, что для этого необходима минимальная поддержка 151 из 300 депутатов парламента, тогда как для импичмента президента требуется 200 голосов.

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