WSJ: Сделка Трампа по минералам Украины содержит важный изъян 24.03.2025, 12:11

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Реализовать план на практике может быть не так просто.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что он открыт для поставок Украине большего количества оружия в обмен на доступ к минеральным ресурсам страны. Но реализовать план на практике может быть не так просто, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается в публикации, многие из минералов, представляющих наибольший интерес для США, находятся в районах, оккупированных Россией или находящихся под угрозой наступления Москвы.

«В результате доступ к ценным украинским природным ресурсам будет зависеть, по крайней мере частично, от битвы за восточную Украину, где российские войска в настоящее время продвигаются медленно, но уверенно», - говорится в статье.

Хотя месторождения редкоземельных металлов были обнаружены в нескольких частях Украины, однако крупнейшее известное месторождение находится на территории у линии фронта на востоке Украины, пишет WSJ.

Эксперты выразили скептицизм в отношении того, что некоторые из украинских минералов, включая редкоземельные металлы, могут быть добыты в любое время в ближайшем будущем.

«Самый большой недостаток этого плана заключается в том, что большинство запасов расположены в районах Украины, находящихся под контролем России или очень близко к линии фронта, а это означает, что никто не сможет добывать и перерабатывать материалы. Эти активы будут труднодоступны без прочного мира на Украине. Прекращения огня недостаточно», - считает казал Вольф-Кристиан Паес из Международного института стратегических исследований.

Кроме того, добыча редкоземельных металлов обходится очень дорого, а известные месторождения в Украине намного меньше, чем в США, добавил Джордж Ингалл, ценовой аналитик Benchmark Minerals Intelligence.

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