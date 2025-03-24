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С фронта исчезла новая техника РФ

  • 24.03.2025, 16:06
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С фронта исчезла новая техника РФ

OSINT-аналитик нашел «хорошее» и «плохое» объяснение.

На фронте резко поубавилось новой пехотной бронетехники россиян - БМП-3, БМД-4, БТР-82. Как пишет УНИАН, на это указывает статистика российских потерь за последнее время, которую в своем блоге на платформе Х проанализировал OSINT-исследователь Ричард Верекер.

Он обратил внимание на странные колебания в статистике российских потерь. На протяжении всей войны около 25% потерь в бронетехнике (кроме танков) приходилось на «новые» машины, то есть те, которые Россия до сих пор производит с нуля - БМП-3, БМД-4, БТР-82. Остальные потери (75%) приходились на технику, которую Россия уже не производит, а лишь снимает с баз хранения.

Однако в июле потери новой бронетехники у россиян начали стремительно расти и достигли своего пика в октябре-ноябре, когда 38% потерь пехотной бронетехники приходилось именно на новые машины. Верекер отметил, что увеличение потерь новой техники совпадает с эскалацией боев на фронте, когда Россия пыталась получить больше территорий в связи с выборами в США. По мнению Верекера, тогда Путин бросил в бой свои лучшие подразделения с самой современной техникой.

Но уже с декабря потери новой бронетехники пошли на спад, достигнув около 21% в феврале и 17% в марте - самый низкий показатель за всю войну. У Верекера есть две теории, почему новая техника исчезла с фронта.

Оптимистическая версия заключается в том, что россияне просто сожгли значительную часть новой техники, и теперь ее осталась горстка. Однако по пессимистической версии, сейчас Путин решил придержать лучшую технику, поскольку считает, что он все равно уже почти победил.

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