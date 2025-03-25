В Махачкале прогремели взрывы в жилом доме и салоне сотовой связи: новые подробности 25.03.2025, 11:40

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Пять человек пострадали.

В столице Дагестане Махачкале утром 25 марта прогремели два взрыва. Первый из них произошел в одной из квартир 14-этажного жилого дома на улице Гапцахская, сообщили ТАСС в оперативных службах. По словам собеседника агентства, на седьмом этаже дома взорвался газ, после чего вспыхнул пожар. Повреждения получили десятки квартир — одна из них осталась без внешней стены. В Минздраве Дагестана сообщили о двух пострадавших: мужчине и женщине, у обоих сильные ожоги. Женщина находится в тяжелом состоянии. Она, как уточняет Shot, является хозяйкой квартиры, в которой взорвался газ.

Из-за взрыва в пяти соседних пятиэтажных домах частично выбило окна, также были повреждены 50 припаркованных во дворе автомобилей, сообщили в МЧС России. Спасатели эвакуировали 150 человек из здания и быстро ликвидировали горение. В мэрии Махачкалы заявили, что дом, в котором произошел взрыв газа, не был введен в эксплуатацию и входил в реестр незаконно возведенных построек. При этом Shot пишет, что люди «активно заселялись» в многоэтажку. «Причины [взрыва] устанавливаются, на месте работают экстренные службы, представители администрации города и правоохранительных органов», — отметили в мэрии.

Второй взрыв прогремел примерно через 30 минут в салоне сотовой связи на улице Имама Шамиля, сообщает Shot. Три человека пострадали. Их госпитализировали в районную клиническую больницу имени А.В. Вишневского. По данным Mash, газовый баллон разорвался не в салоне сотовой связи, а в бистро, которое находилось через стенку. Экстренные службы проверяют эту версию.

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