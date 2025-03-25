закрыть
26 марта 2025, среда, 0:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Моя администрация изучает условия Кремля для прекращения огня в Черном море

1
  • 25.03.2025, 23:38
Трамп: Моя администрация изучает условия Кремля для прекращения огня в Черном море

По словам президента США, их «пять или шесть».

Президент Трамп заявил, что его администрация «изучает» несколько условий, на выполнении которых власти страны-агрессора РФ настаивает — прежде чем соглашение о безопасном судоходстве по Черному морю будет реализовано.

Об этом Трамп заявив вечером 25 марта во время официальной встречи с американскими послами.

«Мы сейчас думаем о всех них (условиях РФ — ред.). Есть пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все», — сказал президент США.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко