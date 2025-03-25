Трамп: Моя администрация изучает условия Кремля для прекращения огня в Черном море

Трамп: Моя администрация изучает условия Кремля для прекращения огня в Черном море1
- 25.03.2025, 23:38
По словам президента США, их «пять или шесть».
Президент Трамп заявил, что его администрация «изучает» несколько условий, на выполнении которых власти страны-агрессора РФ настаивает — прежде чем соглашение о безопасном судоходстве по Черному морю будет реализовано.
Об этом Трамп заявив вечером 25 марта во время официальной встречи с американскими послами.
«Мы сейчас думаем о всех них (условиях РФ — ред.). Есть пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все», — сказал президент США.