Трамп: Моя администрация изучает условия Кремля для прекращения огня в Черном море 1 25.03.2025, 23:38

По словам президента США, их «пять или шесть».

Президент Трамп заявил, что его администрация «изучает» несколько условий, на выполнении которых власти страны-агрессора РФ настаивает — прежде чем соглашение о безопасном судоходстве по Черному морю будет реализовано.

Об этом Трамп заявив вечером 25 марта во время официальной встречи с американскими послами.

«Мы сейчас думаем о всех них (условиях РФ — ред.). Есть пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все», — сказал президент США.

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