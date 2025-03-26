Парламент Армении проголосовал за вступление в ЕС 26.03.2025, 12:20

За проголосовали 64 депутата, против — семь.

Парламент Армении принял закон о вступлении республики в Евросоюз. За проголосовали 64 депутата, против — семь, сообщает Armenpress. В окончательной редакции документа говорится, что Армения, «стремясь к развитию демократических институтов, повышению благосостояния общества, укреплению безопасности страны, устойчивости и верховенства закона, объявляет о начале процесса вступления республики в Европейский союз».

При этом закон поддержали только члены правящей фракции «Гражданский договор». Оппозиционные депутаты из «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна выступили против, а представители фракции «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна не голосовали. Правительство страны запустило процесс вступления в ЕС в январе. Премьер Никол Пашинян говорил, что для принятия окончательного решения в Армении проведут референдум. Однако до этого власти обсудят с Брюсселем «дорожную карту» процесса евроинтеграции.

В прошлом году ЕС решил расширить двустороннее сотрудничество с Арменией и запустил работу над «амбициозной повесткой нового партнерства», говорил действующий на тот момент глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В сентябре Армения и ЕС начали переговоры о безвизовом режиме. Брюссель заявлял о готовности отменить визы при краткосрочных поездках, если власти республики проведут «существенные реформы», в том числе в области контроля за границами, миграции и борьбы с коррупцией.

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