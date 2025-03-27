«Коалиция желающих»: европейские санкции против России продолжат действовать 27.03.2025, 18:27

Фото: Reuters

Главные итоги саммита.

После того, как саммит «коалиции желающих» завершился, премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с украинским лидером Владимиром Зеленский сделали короткий подход к прессе, сообщает BBC.

Стармер обозначил три главных итогах прошедшего саммита.

«Во-первых, большую поддержку Украины, чтобы убедиться, что Украина находится в максимально сильной позиции... Во-вторых, полную ясность, что сейчас не время для отмены санкций, совсем наоборот», — заявил он (цитата по агентству Reuters).

После этого Владимир Зеленский поблагодарил премьера Великобритании и Францию за их поддержку, повторив, что никакие санкции не должны быть отменены, пока Россия не прекратит войну.

Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц вслед за Стармером заявил по итогам саммита в Париже, что отмена санкций против России в настоящее время будет «серьезной ошибкой».

По его словам, «нет никакого смысла отменять санкции, пока не будет достигнут мир».

«К сожалению, мы все еще далеки от этого», — добавил Шольц.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита «коалиции желающих» заявил, что участники согласились продолжать поддерживать Украину и ее армию, добавив, что еще не время отменять санкции против России. Он также пообещал продолжать оказывать давление на Россию и ее теневой флот танкеров.

Кроме того, по словам президента Франции, на заседании было решено поручить главам МИД-участников коалиции в течение трех недель подготовить предложения о том, как можно было бы контролировать прекращение огня в Украине.

Также Макрон заявил, что в Украину будет направлена франко-британская делегация военных для работы с ВСУ «для планирования их будущего».

Говоря о возможных миротворческих силах, Макрон заявил, что они все еще находятся в стадии формирования. Президент Франции вновь заверил, что они не будут находиться на линии соприкосновения, а необходимы как инструмент «сдерживания» после заключения перемирия.

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