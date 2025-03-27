Макрон анонсировал франко-британскую миссию в Украине 27.03.2025, 19:37

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Также президент Франции предложил направить в Украину «войска для подстраховки» нескольких стран-членов ЕС.

Лидеры почти 30 стран, представители руководства НАТО и ЕС собрались во французской столице, чтобы обсудить увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.

«Европа знает, как защитить себя. Мы должны это доказать», - заявил украинский президент Владимир Зеленский своим европейским союзникам. Они собрались в четверг в Париже, чтобы решить, как укрепить позиции Украины, добивающейся прекращения огня в войне с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце лидеров почти 30 стран, а также глав НАТО и ЕС. Участники саммита изучили предложения о размещении миротворцев в Украине и варианты мирного соглашения и сформировали «коалицию желающих».

Как заявлялось накануне, одна из целей саммита — заложить основу для будущего обеспечения безопасности Украины в долгосрочной перспективе как первой линии обороны против любой агрессии на фоне растущей угрозы со стороны России.

Усилия по созданию коалиции стран, готовых помочь Киеву, возглавляют Франция и Великобритания.

Контингент «для подстраховки»

Уже по завершении саммита Макрон объявил, что обе страны отправят в Украину свой контингент в ближайшие дни.

«Франко-британская миссия, по его словам, будет реализовываться» в тесном сотрудничестве с Киевом» с тем, чтобы «подготовить украинскую армию, определить ее формат с точки зрения размера, количества солдат, типа вооружений. Это позволит нам лучше работать над планированием, чтобы вывести Украину на передний план».

Building a robust peace for Ukraine and Europe. pic.twitter.com/xW2yAkrshf — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 27, 2025

Кроме того, Макрон предложил направить в Украину «войска для подстраховки» нескольких стран-членов ЕС. При этом он уточнил, что это будут не миротворческие силы, а «силы сдерживания в отношении потенциальной российской агрессии», которых разместят не на линии соприкосновения, а в «стратегических местах» в украинском тылу.

Выступая на пресс-конференции, он также приветствовал «выход Европы из категории геополитического меньшинства» по отношению к Соединенным Штатам. Они, по словам президента Франции, остаются «надежным союзником», который с начала войны очень активно помогал Украине. Но у Европы и США «разные интересы», и европейцы «должны действовать самостоятельно», особенно в том, что касается безопасности, подчеркнул глава Республики.

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