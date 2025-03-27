США приостановили взносы во Всемирную торговую организацию 27.03.2025, 22:59

Администрация Трампа продолжает сокращать государственные расходы.

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника в четверг, 27 марта.

В частности, это происходит в момент, когда администрация президента США Дональда Трампа направляет усилия по сокращению государственных расходов.

По словам собеседников агентства, делегат от США сообщил на бюджетном заседании организации 4 марта, что платежи в бюджеты на 2024 и 2025 годы приостановлены в ожидании пересмотра взносов в международные организации.

В 2024 году торговый надзорный орган, базирующийся в Женеве, имел годовой бюджет в размере 205 миллионов швейцарских франков (232,06 миллиона долларов). Согласно публичным документам ВТО, США должны были внести около 11% этого объема на основе системы сборов, которая пропорциональна их доле в мировой торговле.

Еще один собеседник журналистов добавил, что ВТО разрабатывает «план Б» на случай длительной паузы в финансировании, не уточняя подробностей.

Пресс-секретарь ВТО заявил, что взносы США «застряли в паузе всех платежей в международные организации».

«В целом, задолженность может повлиять на операционную способность Секретариата ВТО. Но Секретариат продолжает разумно управлять своими ресурсами и имеет планы, которые позволят ему работать в рамках финансовых ограничений, накладываемых любыми задолженностями», — сказал он.

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