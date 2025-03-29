В Гомельской области за год «вымер» целый город 1 29.03.2025, 16:28

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Последняя жительница деревни Сойки в Чечерском районе в 2017 году

Фото: Владимир Музыченко

Численность населения региона стремительно снижается.

Численность населения Гомельской области, как и других регионов Беларуси, продолжает стремительно снижаться. Такая тенденция видна по данным в свежем статистическом бюллетене, который изучил «Флагшток».

На 1 января 2025 года численность населения Гомельской области, по сведениям Белстата, составила 1 млн 327 тыс. 973 человек, в том числе городского населения — 1 млн 040 тыс. 624 человек. Сравнение с данными прошлого года показывает, что убыль населения превысила 10,6 тыс. человек. Это заметно больше, чем в предыдущем, 2023 году, когда в регионе стало меньше на 8 тыс. 852 человека. Примерно такое число людей проживает в Буда-Кошелево.

Причем, быстрее исчезают люди в сельской местности. Если городское население сократилось за год на 4 262 человека (−0,4%), то сельское — на 6 382 человека (−2,2%).

Интересно, что численность Гомеля — по официальным данным — практически не изменилась. Формально город сохранил статус полумиллионника. В областном центре за год стало лишь на несколько десятков людей больше (+91 человек), и сейчас численность Гомеля составляет 501 193 человека.

Также на несколько жителей стало больше в маленьких населенных пунктах. Например, в Турове (+4 человека), городском поселке Озаричи (+30 человек), рабочем поселке Большевик (+2 человека).

Из райцентров чуть-чуть приросли «чернобыльские» Брагин (+5 человек), Наровля (+17 человек).

Во всех остальных районных центрах численность населения за год упала. Среди лидеров — Светлогорск с падением на 1,6%, Ельск (−1,2%):, Рогачев (−1,1%).

Быстрее всего вымирают Ельский (−1,2%), Лоевский (−1,0%) и Октябрьский (−1,2%) районы.

В перспективе 6 последних лет жителей Гомельской области стало на 4,3% меньше.

Напомним, представленные Белстатом данные не учитывают граждан, которые переехали из региона в другие страны после переписи 2019 года и не уведомили об этом органы учета. Это значит, что статистика показывает лишь «вымирание» населения.

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