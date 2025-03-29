ЦАХАЛ начал новую наземную операцию в секторе Газа
- 29.03.2025, 21:26
Израильские войска ликвидировали террористическую инфраструктуру ХАМАС.
Израильские военные начали наземную операцию в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге сектора Газа, говорится в заявлении в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В рамках операции войска ликвидировали террористическую инфраструктуру ХАМАС», — заявили там.
Армия и силы безопасности продолжают наносить авиаудары по объектам ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) по всему сектору Газа, сказали в ЦАХАЛ.
18 марта Израиль возобновил авиаудары по территории сектора Газа. На следующий день ЦАХАЛ объявила, что войска начали «целенаправленные наземные операции» в центральной и южной части Газы с целью расширения зоны безопасности и частичного разграничения северной и южной частей сектора.
Израильские военные восстановили контроль над центральной частью коридора Нецарим, делящего сектор на две части. Позднее армия сообщила о наземной операции в районе Шабура в Рафахе.