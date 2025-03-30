Первый космический старт в Европе завершился взрывом ракеты 1 30.03.2025, 18:40

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Ракета упала через полминуты после запуска.

Тестовая ракета Spectrum, которая должна была стать первой запущенной ракетой с территории континентальной Европы, разбилась вскоре после старта с норвежского космодрома, сообщает The Guardian.

Ракета взлетела с космодрома Андейя на севере Норвегии, но уже через несколько секунд из ее боков пошел дым. Вскоре она рухнула на землю и взорвалась. Весь полет транслировался в прямом эфире на YouTube.

Немецкий стартап Isar Aerospace из Мюнхена, создавший ракету, заранее предупреждал, что первый тест может закончиться быстрой неудачей. Компания заявила, что даже такой короткий полет позволил собрать важные данные для дальнейшей работы.

Spectrum — это ракета для вывода на орбиту малых и средних спутников весом до тонны. В первом полете она не несла полезной нагрузки, так как это был технический тест. Ракета не должна была выйти на орбиту в этой миссии.

Это была первая попытка орбитального запуска с территории материковой Европы (не считая России). Несколько европейских стран, включая Швецию и Великобританию, стремятся занять свою нишу на растущем рынке коммерческих космических запусков.

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