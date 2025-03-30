Президент Финляндии после встречи с Трампом: США готовят санкции против РФ 6 30.03.2025, 19:36

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Александр Стубб

По его словам, терпение США в отношении России на исходе.

Президент Финляндии Александр Стубб после семичасовой встречи с Дональдом Трампом во Флориде в субботу сообщил, что США разрабатывают санкции против России, если она откажется прекратить огонь в Украине или нарушит режим тишины.

Об этом Стубб сказал в воскресенье на пресс-конференции в Лондоне, его цитирует Yle.

Стубб сначала отметил, что Финляндия считает 20 апреля удачной датой для начала полного прекращения огня без всяких условий.

«Почему 20 апреля? Потому что нам нужен дедлайн. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет в должности уже три месяца», – пояснил финский президент.

По словам Стубба, если Россия не согласится на перемирие или нарушит его, нужно будет ввести сильный механизм санкций. Он сказал, что такие санкции готовятся и в США.

«Мы также обсуждали это с президентом Трампом и сенатором Линдси Грэмом, архитектором пакета санкций. И в ближайшее время он предложит это около пятидесяти сенаторам в Соединенных Штатах», – сказал финский президент. Линдси Грэм также был на встрече во Флориде, где Стубб и Трамп, среди прочего, играли в гольф.

На пресс-конференции Стубба отдельно спросили, что Трамп думает об этих санкциях.

«У Грэма и президента Трампа близкие отношения. Конечно, не все, что планирует сенатор Грэм, осуществится. Но у меня сложилось впечатление, что терпение заканчивается и со стороны США – и это, по моему мнению, хорошо», – оценил финский президент.

По словам Стубба, терпение Трампа также иссякает.

«Он очень нетерпелив к действиям России, к этому сговору и промедлению с прекращением огня. Я пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение России. Сначала вы о чем-то договариваетесь, а потом снова выдвигаете условия», – отметил он.

Стубб призвал отслеживать заявления сенатора Грэма в течение следующих нескольких дней.

«Я видел некоторые из них (санкций), и если они материализуются, то это будет иметь очень большое влияние», – отметил финский президент.

Стубб отметил, что сказал Трампу, что Россия понимает только силу. А это означает санкции и использование замороженных российских средств для поддержки Украины.

В воскресенье Трамп заявил, что был «очень зол» и «раздражен» последними заявлениями Владимира Путина о внешнем управлении Украиной и пригрозил ввести тарифы на российскую нефть.

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