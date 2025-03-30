«Лукашенко жаловался на Путина и отсутствие прежней поддержки» 4 30.03.2025, 22:12

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Диктатор приказал премьеру больше не рассчитывать на «золотые горы» от Москвы.

– Лукашенко провел встречу со своим новым премьером и его командой. На встрече он довел свое видение сложившейся ситуации. Источники сообщают, что Лукашенко жаловался на Путина и отсутствие прежней должной поддержки. Резюмируя, он приказал не рассчитывать более на «золотые горы» от Москвы и готовиться к фазе экономического напряжения, пишет «Беларуская выведка».

– Все хотелки Лукашенко в Кремле были мягко отклонены и все, что удалось — отсрочить выплаты по кредитам. Стало ясно, что Россия не желает поддерживать режим в прежних объемах и требует внутреннего диалога о возможной федерализации «союзного Государства». Лукашенко назвал это «ударом в спину». «Миротворец» Лукашенко дал понять, что нужно готовиться к худшим временам и приказал стучаться во все двери, включая Запад. Он высказал опасения, что в случае мирной паузы могут ослабить санкции с РФ, что сделает на фоне китайской торговой экспансии в Россию белорусские товары еще более неконкурентоспособными. В случае продолжения войны, экономика будет падать и русские тем более не смогут помочь. Для режима любой сценарий означает жестокую посадку.

Наши источники по линии спецслужб сообщают, что на фоне разворачивающихся событий, Совбез разрабатывает возможные сценарии внутренней политики в случае «закрепления» российских войск в «Белорусском выступе». Отрабатываются сценарии внутреннего реагирования и методы информационной работы с населением.

Нам известно, что созданная внутри КГБ глубоко законспирированная (даже от своих сотрудников) спецгруппа особо доверенных руководителей на уровне замов управлений, работает над сценариями защиты конституционного строя внутри самой системы, используя оперативные методы внутри вертикали и кадрового резерва. Череда арестов российских агентов влияния низового уровня (Бондарева и К) - первый сигнал Москве. В отсутствие понимания ситуации с Минском, следующим этапом могут быть нейтрализованы более весомые фигуры уже в вертикали. Третий этап — тотальная зачистка, о которой мы неоднократно писали. Под нож пойдут все агенты влияния и полезные идиоты Кремля из окружения Лукашенко. Вскоре мы сможем наблюдать «всплеск красно-зеленого» патриотизма, начиная от Гигина и заканчивая Карпенковым и им подобным, т. к. они уже чуют неровное дыхание «конторы» им в загривок.

Плавная зачистка «русского мира» на фоне легких послаблений внутри — единственный рычаг давления на Кремль со стороны Лукашенко. Мощным сигналом Москве станет «национальная» риторика Лукашенко, одетого в вышиванку и вещающего на мове с высокой трибуны. Дойка России выходит на новый уровень.

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