«Лукашенко падает в пропасть» 2 31.03.2025, 15:04

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Диктатор пытается переобуться.

Лукашенко провел встречу со своим новым премьером и его командой. Сообщается, что диктатор жаловался на Путина и отсутствие прежней должной поддержки.

Резюмируя, он приказал не рассчитывать более на «золотые горы» от Москвы и готовиться к фазе экономического напряжения.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«Так значит были «золотые горы» от Москвы... Так, а где они, Таракан?!»

«Синепалый падает в пропасть, а при падении переобувается».

«Ради своей власти страну угробил. Все диктаторы подобны гниющим паразитам в теле страны, отравляющими весь организм своими выделениями».

«Лукашенко теперь нужен срочный визит к Си Цзиньпину».

«Турчин, как и Головченко давно завербованы московскими спецслужбами».

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