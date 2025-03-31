«Лукашенко падает в пропасть»2
- 31.03.2025, 15:04
- 3,884
Диктатор пытается переобуться.
Лукашенко провел встречу со своим новым премьером и его командой. Сообщается, что диктатор жаловался на Путина и отсутствие прежней должной поддержки.
Резюмируя, он приказал не рассчитывать более на «золотые горы» от Москвы и готовиться к фазе экономического напряжения.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:
«Так значит были «золотые горы» от Москвы... Так, а где они, Таракан?!»
«Синепалый падает в пропасть, а при падении переобувается».
«Ради своей власти страну угробил. Все диктаторы подобны гниющим паразитам в теле страны, отравляющими весь организм своими выделениями».
«Лукашенко теперь нужен срочный визит к Си Цзиньпину».
«Турчин, как и Головченко давно завербованы московскими спецслужбами».