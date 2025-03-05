У российского бойца ММА Александра Емельяненко отнялись ноги

У российского бойца ММА Александра Емельяненко отнялись ноги7
- 5.03.2025, 13:39
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Межпозвоночная грыжа «придавила спинной мозг».
Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил в телеграм-канале, что получил травму спины, которая потребует операции, и он не сможет тренироваться десять месяцев, передает РБК.
«У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью придавила спинной мозг, у меня отнялись ноги», — сказал 43-летний Емельяненко в видео из больничной палаты.
У Емельяненко на 29 марта в Минске был запланирован бой по правилам бокса с блогером Артемом Тарасовым, которого он уже побеждал в 2021 году.
В декабре 2024-го Емельяненко за 36 секунд победил Алексея Гончарова на турнире NFL в Ингушетии.
Всего Емельяненко провел в ММА 39 поединков, 29 выиграл, в девяти потерпел поражение и один завершил вничью.