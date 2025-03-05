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Стало известно, что Кремль предложил Азербайджану за сбитый лайнер

  • 5.03.2025, 16:50
  • 2,182
Стало известно, что Кремль предложил Азербайджану за сбитый лайнер

Баку пока не комментировал шаги со стороны Москвы.

Кремль решил урегулировать конфликт с Азербайджаном из-за крушения лайнера установкой памятника Гейдару Алиеву и выплатой компенсации, пишет «Агентство».

Во вторник, 4 марта, стало известно о закладке в Москве памятника первому президенту Азербайджана Гейдару Алиеву и о начале выплат пассажирам лайнера Embraer 190, который разбился под Актау. Связанный с Кремлем политолог Сергей Марков заявил, что таким образом Москва урегулировала конфликт с Азербайджаном из-за катастрофы, к которой привел удар по самолету российской ПВО в небе над Грозным. Будет ли Баку после этого считать все свои требования к России выполненными, пока непонятно.

Памятник отцу нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева заложили во вторник в сквере при посольстве Азербайджана. Памятник будет установлен «за выдающийся вклад в строительство БАМ». Мэр Москвы Сергей Собянин в сюжете рассказал, что с просьбой поставить памятник Алиеву «обратилось содружество строителей БАМа». В официальной же биографии на сайте президента Азербайджана БАМ и роль в его строительстве Алиева никак не упоминается.

Выплачивать компенсации за ущерб пассажирам лайнера компании AZAL начала компания «Альфастрахование», сообщил во вторник «Интерфакс». В заметке также говорится, что у компании достаточно информации для организации выплат до завершения официального расследования катастрофы.

А на прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о решении наградить выживших членов экипажа — бортпроводника Зульфугара Асадова и стюардессу Айдан Рагимли — наградами «За заслуги перед Чеченской Республикой» и установить в Грозном мемориальную плиту в память о жертвах катастрофы.

Открытие памятника Алиеву, решение Кадырова, выплаты страховки, отказ Азербайджана голосовать «за антироссийскую резолюцию ООН» (на прошлой неделе Баку не голосовал по резолюциям о войне в Украине в Генассамблее ООН), а также отсутствие в азербайджанских и российских провластных СМИ негативного освещения стран, по мнению Маркова, свидетельствует о «преодолении кризиса» в отношениях Москвы и Баку.

Баку пока не комментировал последние события. При этом азербайджанские СМИ активно освещали закладку памятника Алиеву и выплаты «Альфастрахования».

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