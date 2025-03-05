Зеленский примет участие в саммите ЕС
- 5.03.2025, 21:31
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Заседание состоится завтра в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 марта, будет участвовать в саммите Евросоюза. Мероприятие пройдет в Брюсселе.
Об этом сообщает The Guardian.
«Президент Зеленский лично посетит саммит», - рассказал неназванный официальный представитель ЕС накануне саммита.
Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран Евросоюза закрепят поддержку Украины со стороны блока.
27 лидеров стран ЕС соберутся впервые после того, как на прошлой неделе ссора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа ухудшила отношения между двумя странами.