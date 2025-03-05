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Зеленский примет участие в саммите ЕС

  • 5.03.2025, 21:31
  • 1,318
Зеленский примет участие в саммите ЕС

Заседание состоится завтра в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 марта, будет участвовать в саммите Евросоюза. Мероприятие пройдет в Брюсселе.

Об этом сообщает The Guardian.

«Президент Зеленский лично посетит саммит», - рассказал неназванный официальный представитель ЕС накануне саммита.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран Евросоюза закрепят поддержку Украины со стороны блока.

27 лидеров стран ЕС соберутся впервые после того, как на прошлой неделе ссора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа ухудшила отношения между двумя странами.

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