Лукашисты отобрали деньги у детей рабочего, жутко погибшего на Добрушской бумажной фабрике 9 7.03.2025, 10:13

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Размер компенсации уменьшили в два раза.

Апелляционный суд пересмотрел дело о гибели рабочего на Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» и изменил решение первой инстанции, сократив размер компенсации морального вреда его детям. Итог рассмотрения «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

О какой трагедии речь?

Происшествие случилось 13 сентября 2021 года в картоноделательном цехе фабрики. 43-летний резчик бумаги Леонид (все имена изменены) работал на продольно-резательном станке, когда его придавило приемным столом к валам машины — об этой трагедии «Зеркало» уже подробно рассказывало.

Коллеги пытались помочь, вызвали скорую помощь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью: раздробленные кости таза, сломанный позвоночник, поврежденные внутренние органы, сильная кровопотеря. Мужчина скончался в больнице утром следующего дня, не приходя в сознание.

Расследование установило, что на станке была сломана защитная калитка, но ее не починили, а просто приставили к ограждению. Кроме того, датчики безопасности были заблокированы металлическими шайбами, что позволяло станку работать, даже если кто-то находился в опасной зоне.

Старший мастер смены, который знал о неисправности, но не принял мер, был признан виновным в нарушении правил охраны труда (ч. 2 ст. 306 УК Беларуси). Суд назначил ему 3,5 года ограничения свободы и запретил занимать руководящие должности в течение пяти лет.

Иск семьи погибшего

После смерти мужа вдова Леонида, Лариса, обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда в пользу двоих несовершеннолетних детей. Она утверждала, что потеря отца стала для них тяжелым ударом, вызвавшим глубокую эмоциональную травму.

В судебном заседании Лариса рассказывала, как изменилось поведение детей после гибели отца — сыну на момент трагедии было 8 дет, дочери — 11.

«После его смерти у сына отмечались ярко выраженные черты тревожности и подавленности, он стал менее активным, закрытым в себе, часто приходил в школу без настроения и не хотел заниматься на уроках, плакал и капризничал, аргументировал свое поведение тем, что вспоминает и грустит по отцу. После смерти отца дочь также стала более замкнутой, с трудом шла на контакт, до сих пор любые упоминания о смерти отца для нее болезненны», — говорится в материалах дела.

По мнению вдовы, несмотря на время, прошедшее после трагедии, боль детей не утихает. После гибели отца они испытывали чувство одиночества, страха и пустоты.

Она потребовала 150 000 рублей компенсации морального вреда каждому из детей.

Суд первой инстанции решил, что это чересчур большая сумма, и постановил взыскать с предприятия по 60 000 рублей каждому из несовершеннолетних детей погибшего.

Позиция фабрики: выплаты и апелляция

Добрушская фабрика «Герой труда» не согласилась с решением районного суда и подала апелляцию, требуя уменьшить сумму компенсации.

Работодатель заявил, что семье погибшего уже были выплачены значительные суммы в рамках коллективного договора:

по 12 927 рублей каждому члену семьи (жене и двоим детям) — это 10 среднемесячных зарплат погибшего;

единовременная материальная помощь жене — 1360 рублей;

ежемесячные выплаты детям в размере трех базовых величин на каждого ребенка до достижения ими 16 лет;

оплата похорон — 5020 рублей.

Они также напомнили, что суд уже присудил выплату компенсации морального вреда вдове погибшего — 100 000 рублей.

Кроме того, представители фабрики ставили под сомнение связь смерти отца с психологическим состоянием детей.

В суде также отметили, что мать не обращалась за психологической помощью сразу после трагедии — первый визит к специалисту состоялся более чем через год. Обследование, проведенное в школе, не выявило у детей тяжелых эмоциональных нарушений — уровень тревожности у сына и дочери был умеренным. В иске не были представлены доказательства ухудшения здоровья детей, кроме стандартных заболеваний (фарингиты, тонзиллиты и различные ОРВИ).

Решение апелляционного суда

Суд второй инстанции признал, что смерть отца действительно стала для детей тяжелой потерей, но учел аргументы ответчика о ранее выплаченных суммах и сроках обращения за психологической помощью.

Судебная коллегия пришла к выводу, что суд первой инстанции не в полной мере учел критерии разумности и справедливости при определении суммы компенсации, и постановил уменьшить выплаты с 60 000 до 30 000 рублей каждому ребенку.

Суд обосновал это тем, что фабрика уже выплатила семье крупные суммы, включая моральную компенсацию вдове, а медицинских доказательств серьезных изменений в здоровье детей, связанных с трагедией, нет. Об этом, говорится в материалах дела, свидетельствует и то, что мать не сразу обратилась за психологической помощью, что ставит под сомнение наличие тяжелых последствий.

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