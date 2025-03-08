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Украинские десантники показали, как ликвидировали оккупантов, проникающих в Суджу по газопроводу

  • 8.03.2025, 23:15
  • 3,140
Украинские десантники показали, как ликвидировали оккупантов, проникающих в Суджу по газопроводу

Видеофакт.

Российская армия пыталась пробраться в Суджу, что в Курской области, по газопроводу. Однако, их вовремя заметили украинские воины.

Оккупанты были успешно ликвидированы. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

В ДШВ рассказали, что сводные диверсионно-штурмовые группы России на Курском направлении переместились по ветке газопровода. У них была цель закрепиться в окрестностях Суджи.

- Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов, – рассказали десантники.

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