Украинские десантники показали, как ликвидировали оккупантов, проникающих в Суджу по газопроводу
- 8.03.2025, 23:15
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Видеофакт.
Российская армия пыталась пробраться в Суджу, что в Курской области, по газопроводу. Однако, их вовремя заметили украинские воины.
Оккупанты были успешно ликвидированы. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВС Украины.
В ДШВ рассказали, что сводные диверсионно-штурмовые группы России на Курском направлении переместились по ветке газопровода. У них была цель закрепиться в окрестностях Суджи.
- Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. По живой силе противника были нанесены ракетные и артиллерийские удары, применяются беспилотные системы различных типов, – рассказали десантники.