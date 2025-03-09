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ВСУ нанесли мощный удар по позициям армии РФ в Коренево на Курщине

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  • 9.03.2025, 8:36
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ВСУ нанесли мощный удар по позициям армии РФ в Коренево на Курщине

Появились первые подробности и видео.

Украинские защитники в ночь на 9 марта нанесли мощный удар по армии оккупантов на территории Курской области. В частности, были поражены локации с захватчиками в городе Коренево, пишет «Обозреватель».

По информации нескольких мониторинговых групп, город был атакован БПЛА. Как сообщают в сети местные жители, в Коренево пожары.

Официально в ВСУ пока никак не прокомментировали удар по Коренево. Мониторы сообщают об атаке позиций ВС РФ, в частности, место временной дислокации нескольких подразделений армии окупантов.

В Корнево дислоцируется 137-й парашютно-десантный полк (в/ч 41450) из состава 106-й ПДД.

ВСУ нанесли мощный удар по позициям армии РФ в Коренево в Курщине: первые подробности.

Указанная информация появляется на фоне сообщений об операции по уничтожению групп противника, пытавшихся прорваться в Суджу по трубам.

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