Ученые: Новая теория объясняет необычное происхождение планеты Меркурий 1.04.2025, 15:45

Меркурий является каменистой планетой, поверхность которой покрыта кратерами.

Астрономы давно пытаются выяснить, как образовалась самая близкая к Солнцу и самая маленькая планета Солнечной системы — Меркурий. Согласно новой теории, Меркурий возник в результате массивного скользящего столкновения двух каменистых тел схожего размера. Подобные столкновения, как считают ученые, были обычным явлением в ранней Солнечной системе миллиарды лет назад. Фактически, они, вероятно, составляли около 1/3 всех столкновений.

Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет EarthSky.

Меркурий является каменистой планетой, поверхность которой покрыта кратерами, а потому он напоминает Луну. Но эта планета имеет свою уникальную геологию, историю и характеристики. Температура на Меркурии колеблется от минус 180 градусов Цельсия ночью до плюс 430 градусов Цельсия днем. Планета совершает полный оборот вокруг Солнца за 88 земных дней и медленно вращается вокруг своей оси. Несмотря на то, что Меркурий находится близко к Солнцу, в его постоянно затененных кратерах возле полюсов находится водяной лед.

Ученые давно пытаются выяснить, как образовалась эта планета. Новая теория предполагает, что Меркурий был создан в результате скользящего гигантского столкновения двух каменистых тел схожего размера несколько миллиардов лет назад.

Меркурий — это уникальный и странный мир. Ученые ранее обнаружили доказательства возможного наличия слоя алмазов толщиной 16 км между ядром и мантией планеты, а также ледников, которые могут быть даже пригодны для жизни.

Железное ядро Меркурия окружает относительно тонкая силикатная мантия. Фактически, твердое внутреннее ядро и расплавленное внешнее ядро вместе занимают почти 85% диаметра планеты. Это намного больше, чем у любой другой каменистой планеты в Солнечной системе.

Ранняя Солнечная система была хаотичным местом, где происходили частые столкновения между каменистыми телами. Необычно большое ядро Меркурия заставило ученых выдвинуть гипотезу о том, что гигантское столкновение с гораздо более крупным телом могло бы удалить внешние слои планеты.

Но моделирование ранней Солнечной системы показало, что колоссальные столкновения между объектами очень разного размера были относительно редким явлением. С другой стороны, новое моделирование предполагает, что скользящие столкновения между каменистыми телами схожего размера происходили гораздо чаще. Фактически, они, вероятно, составляли около 1/3 всех столкновений в ранней Солнечной системе. И именно так, как говорит новая теория, вероятно, образовался Меркурий. Ученые считают, что уникальная геология планеты могла возникнуть в результате мощного столкновения, которое стерло большую часть ее первоначальной каменистой мантии.

В исследовании ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы изучить, как столкновения между объектами схожих размеров могут создать планету, похожую на Меркурий. В моделировании использовалось основное тело, то есть прото-Меркурий с массой чуть более 10% от массы Земли и 30% содержанием железа. В ходе моделирования ученые экспериментировали с вторичными телами разного размера с различным количеством железа, а также меняли скорость и угол столкновения.

Ученые экспериментировали со сценариями столкновений, которые могли произойти миллиарды лет назад в ранней Солнечной системе, что привело бы к образованию планеты с массой и составом Меркурия.

В конечном итоге моделирование показало конфигурацию, при которой Меркурий задел каменистый объект аналогичного размера в результате скользящего столкновения. Этот удар привел к потере большей части мантии планеты.

В этом сценарии образовалась планета, масса которой соответствовала массе Меркурия, с ядром, состоящим на 65-75% из железа, что соответствует текущему значению в 70%. Ученые считают, что это является доказательством того, что гигантское столкновение могло создать Меркурий таким, каким мы знаем его сегодня.

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