Россия и США обменялись заключенными в ОАЭ 10.04.2025, 12:13

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Фото: Reuters

Вышла на свободу гражданка РФ и США, приговоренная за перевод денег в украинский благотворительный фонд.

Россия и США провели в Абу-Даби новый обмен заключенными, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Россия выпустила на свободу Ксению Карелину, гражданку РФ и США, которую в России приговорили к 12 годам заключения по статье о госизмене. Она совершила перевод $51,8 доллара в украинский благотворительный фонд, который после отдал деньги на нужды ВСУ.

Штаты в обмен освободили гражданина РФ и Германии Артура Петрова, который в 2023 году был арестован по запросу США на Кипре по подозрению в контрабанде микроэлектроники и отмывании денег.

Предыдущий обмен заключенными между Россией и США состоялся в феврале. Москва отдала осужденного на 14 лет по обвинению в контрабанде наркотиков экс-сотрудника американского посольства, который на момент ареста работал преподавателем в московской Англо-американской школе, Марка Фогеля.

США передали России гражданина РФ Александра Винника, которого судили по обвинению в отмывании не менее $4 млрд через криптобиржу BTC-e.

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