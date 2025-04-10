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Украина возобновила паромное сообщение с Грузией

  • 10.04.2025, 19:15
Украина возобновила паромное сообщение с Грузией

Паромы отправились из одесского порта Черноморск в Батуми.

Первые украинские паромы с начала войны отправились из одесского порта Черноморск в Батуми, сообщил директор по коммерческой работе и логистике «Укрзализныця» Тимофей Мураховский, передает «Интерфакс-Украина».

«Выполнено два рейса 18 и 26 марта из порта «Черноморск» в порт «Батуми», на следующей неделе планируется третий рейс», — сказал он и пояснил, что первые два парома вышли в море в условиях информационной тишины.

Морское сообщение между Украиной и Грузией отсутствовало с февраля 2022 года.

Как пишет агентство, часть грузов, которые движутся по Транскаспийскому транспортному маршруту между Китаем и Европой через Грузию, планируется отправлять судами через Украину. Будут задействованы паромы «Герои Плевны» и «Герои Шипки».

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