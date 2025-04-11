Беларуска стала в Испании книжным блогером и написала роман о «Формуле-1» 11.04.2025, 9:10

Ирина Зубкова

Роман ориентирован на юношескую аудиторию и совмещает темы любви и спорта.

Живущая в Испании белоруска Ирина Зубкова, ставшая в этой стране популярным книжным блогером на платформе TikTok, сейчас и сама перешла в разряд писателей, издав на днях свой первый роман, пишет «Беларусь и мир».

Книга нашей 24-летней соотечественницы под названием Acelerando en Rojo, что можно перевести на русский как «Ускоряясь на красный», вышла в свет 9 апреля 2025 года под брендом Crossbooks, принадлежащим крупной издательской группе Grupo Planeta.

Роман в жанре фикшн ориентирован на подростково-юношескую аудиторию и совмещает темы любви и спорта. Он описывает романтические взаимоотношения звездного пилота гонок «Формула-1» Ашера Веги и его представителя по связям с общественностью Кьяры Ру.

По словам Ирины, сначала история создавалась в антураже чемпионата мира по мотогонкам MotoGP, так как в ее семье следили именно за данным видом спорта. Но идея затем видоизменилась из-за увлечения свекра «Формулой».

В довольно объемной книге насчитывается 568 страниц, она снабжена суперобложкой с красным металлическим тиснением, на внутренней стороне которой изображена сцена, иллюстрирующая один из эпизодов повествования.

Кто такая Ирина Зубкова

Сообщается, что Ирина Зубкова родилась в 2001 году в Беларуси, но уже около 12 лет живет в Испании. Девушка стала известна здесь как автор контента в соцсетях, посвященного книгам: она обозревает новинки и делится впечатлениями от прочитанного.

Наша соотечественница постепенно превратилась в очень популярного интернет-инфлюенсера в стране в данной сфере. Например, за ее постами в TikTok следят более 1,9 млн человек. Успешна она также в Instagram.

Ролики о книгах белоруска перемежает видео формата lifestyle, где рассказывает о своей жизни, путешествиях, одежде, еде, музыке, спорте и так далее. Так, ряд постов посвящен разнице белорусского и испанского менталитетов.

Путь к тому, чтобы стать успешным буктокером (от BookTok — так называют сегмент TikTok, посвященный литературе), начался с увлечения чтением текстов начинающих авторов в сообществе Wattpad. Затем последовали годы работы по теме в соцсетях.

В 2023 году Зубкова также издала в Crossbooks свою самую первую работу c названием Cuaderno de lecturas («Читательский дневник»). Собственно, это и есть дневник для записи краткой информации о прочтенных книгах, сопровождаемый еще советами от Ирины.

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