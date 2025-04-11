Нефтяной обвал: как падение цен бьет по бюджету России 1 11.04.2025, 12:50

1,704

Последствия международной тарифной политики США вызвали бурю в Москве.

Как пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org), когда президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифов, Россия не попала в список стран, на которые распространяются ограничения. Однако непрямые последствия американской торговой политики уже привели к снижению цен на нефть, что может поставить под угрозу финансовые возможности Москвы в ведении войны против Украины.

На этой неделе стоимость российской нефти Urals упала до $52 за баррель — это самый низкий уровня с 2023 года и примерно на 30% ниже заложенного в бюджет России на 2025 год показателя в $70. Это произошло на фоне резкого падения мировых цен на нефть после вступления в силу тарифов Трампа на китайские товары и неожиданного решения ОПЕК+ увеличить добычу нефти.

Как отмечает издание, доходы от экспорта нефти составляют около 30% бюджета России и остаются ключевым фактором финансирования войны. Падение цен уже приближается к кризисному сценарию, который рассматривал Центральный банк России: затяжной период низких цен на нефть может привести к жестким бюджетным ограничениям.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме во вторник заявила, что продолжение торговых войн может привести к снижению мирового спроса на энергоресурсы, что несет дополнительные риски для российской экономики.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию как «чрезвычайно напряженную и эмоционально перегруженную» и подчеркнул, что российские финансовые ведомства работают над минимизацией последствий мирового экономического кризиса.

Решение Трампа не включать Россию в список стран, на которые распространяются тарифы, объяснялось тем, что США не хотят подрывать переговорный процесс по Украине.

Россия, все более изолированная от Запада, становится зависимой от Китая, который является крупнейшим покупателем ее нефти, газа и металлов. В условиях торгового противостояния США и Китая возможное замедление китайской экономики может ударить по российскому экспорту.

«Россия не имеет достаточно диверсифицированного портфеля покупателей энергоресурсов, что делает ее уязвимой перед изменениями в спросе со стороны Китая», — считает немецкий экономист Яннис Клюге. По его мнению, нынешняя ситуация создает возможности для Запада усилить давление на Москву, используя санкции.

Администрация Джо Байдена уже вводила жесткие ограничения против теневого флота нефтяных танкеров России в начале года, но в целом США пока осторожно относятся к введению новых санкций против российской энергетики.

По мнению Александры Прокопенко, бывшего советника российского Центробанка, сокращение военных расходов вряд ли произойдет в ближайшее время, но если цены на нефть не стабилизируются, Россия будет вынуждена ужесточить бюджетную политику.

Высокие процентные ставки (21%) также создают проблемы для экономики. В конце 2024 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предупредил, что если Центробанк не снизит ставки, «большинство предприятий» может оказаться на грани банкротства, а экспорт вооружений — под угрозой.

Таким образом, хотя Россия избежала прямых экономических ударов со стороны США, последствия падения цен на нефть могут оказаться не менее разрушительными для ее экономики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com