«Дойти до Белгорода, Воронежа, Ростова» 1 12.04.2025, 19:14

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Военный эксперт о замысле ВСУ.

ВСУ не ставили своей целью глубокое продвижение на российской территории, когда начали операцию в Белгородской области. Целью была разгрузка Сумского направления, где врагу удалось взять под контроль часть территории, пояснил военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

- Нужно признать, что ориентировочно 50-55 кв. км Сумской области мы не контролируем... Мы понимаем, что там присутствуют войска, выбить их чрезвычайно сложно... Для того, чтобы как-то разгрузить то направление, улучшить положение наших военных в Сумской области, было принято решение начать то, что началось в Белгородской области. Это небольшая операция, там ориентировочно на 13-15 кв. км контроля нашего. Но тем не менее для россиян это больно, и они вынуждены частично разгружать Сумское направление, перебрасывая свои силы в Белгородскую область, чтобы как-то остановить украинское продвижение, - пояснил он в эфире Radio NV.

Ступак признался, что первое время украинская армия была ограничена в ресурсах и в людях:

- Давайте будем откровенными: даже если бы там мы не встретили сопротивления со стороны РФ, у нас нет возможностей, человеческих ресурсов дойти до Белгорода, до Воронежа, до Ростова. Нет таких возможностей, - заявил Ступак.

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